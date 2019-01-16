16 Ocak 2019 23:05

YSK, sandık kurullarının görev ve yetkilerinde değişikliğe gitti

YSK'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde "Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı Genelgesi"nde değişikliğe gitti.

YSK, sandık kurullarının görev ve yetkilerinde değişikliğe gitti

YSK logosu

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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı Genelge'de yapılan bazı değişiklikleri içeren kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

    Kararla seçimde sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir 138 sayılı genelgenin "İl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi" başlıklı 43. maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi. 

    Bu kapsamda birinci fıkra, "Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusularını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur." şeklinde düzenlendi. 

    Genelgenin 43. maddesinin birinci fıkrasında, "Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur." ifadesi yer alıyordu. 

    Ayrıca genelgenin 48'inci maddesinin son bendine de "Muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, muhtarlık için oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm muhtarlık oy pusulaları tekrar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılır ve fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenir ve bu husus tutanağa geçirilir. Sayım ve döküm işlemlerine bu işlem yapıldıktan sonra devam edilir"  düzenlemesi eklendi. (AA)

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