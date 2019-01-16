Gümüşhane'de tüp patlayan kerpiç ev çöktü: 1 yaralı
Gümüşhane'de tüp patlaması sonucu çöken kerpiç evde 1 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Gümüşhane'de Merkeze bağlı Tekke köyünün Kaleiçi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatun Dağdeviren'in (72) evinde tüp patladı.
Patlamanın şiddetiyle tek katlı kerpiç ev çöktü. Enkazın altında kalan Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Dağdeviren, ambulansla sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Evde çıkan yangın ise Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği olayda, bir kamyonette de hasar oluştu. (Gümüşhane/AA)
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