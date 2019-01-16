Mardin Kızıltepe’de kök hücre kampanyası yapılacak
Öykü Arin Yazıcı ve ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için Mardin Kızıltepe’de kök hücre bağışı kampanyası yapılacak.
Fotoğraf: Evrensel
Lösemi teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyen lösemi hastaları için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kök hücre bağışı kampanyası yapılacak. Ekin Basım Yayın organizasyonuyla 19 Ocak Cumartesi günü Kızıltepe Mova Park AVM’de yapılacak kampanya gün boyunca sürecek. Kızılay aracılığıyla yapılacak kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı yapıldı. (HABER MERKEZİ)
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