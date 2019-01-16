Trafoya girdiler, akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Ufuklu Sokak’ta iddiaya göre hırsızlık için trafoya giren iki kişi elektrik akımına kapıldı. Biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

38 yaşındaki Mahmut K. ve 35 yaşındaki Erdal K., iddiaya göre hırsızlık yapmak için trafoya girdi. Trafodaki demir malzemeleri çalmaya çalışan Mahmut K. ve Erdal K., elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mahmut K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Erdal K. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kayseri/DHA)