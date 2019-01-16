Esenler'de işyeri tabelası iki kişinin üzerine düştü

İstanbul Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bir börek salonunun tabelası yolda yürüyen iki kişinin üstüne düştü.

Samet Kaş ve Kadir İnceel kaldırımda yürürken, börek salonunun tabelası üzerlerine düştü.

Tabelanın altında kalan yaralılar, mahalleli tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

‘OKUL DAĞILSAYDI FACİA OLURDU’

Kazayı gördüğünü söyleyen Fırat Önenç “Ben annemle beraber camları siliyordum. Bir baktım, bir anda tabela düştü aşağıya, arkadaşlar altında kaldı. Ben dayımla beraber aşağıya indim. Tabelayı kaldırınca ikisinin de kafalarından yaralandıklarını gördük. Ben kazağımı çıkardım tampon yaptım. Ambulans geldikten sonra arkadaşları aldılar gittiler. Allahtan okul dağılmamıştı o sırada, okul dağılsaydı facia olacaktı burada” dedi.

‘AMBULANS GECİKTİ’

Kaza anını gördüğünü söyleyen Cemil Yılmaz da, “Yeğenim kafasına bez koymuştu kanı durdurmak için. Çocuğu konuşturmak için epey mücadele ettik ama ambulans gecikti” dedi. (İstanbul/DHA)