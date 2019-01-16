Ankara'da mobilya fabrikasında yangın çıktı: 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında 5 Suriyeli mülteci işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerinde açıklama yaptı.

Mehmet Ersoy, yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

Fotoğraf: AA

Fabrikada mahsur kalan ve yaralanan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi.

Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fotoğraf: AA

Ekipler, binada mahsur kalan işçilerden 5'ini pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye çalışanlarına ise ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. (HABER MERKEZİ)