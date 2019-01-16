16 Ocak 2019 20:12
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 21:51

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 Suriyeli işçi öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki fabrikada yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçiler var. 5 mülteci işçi hayatını kaybetti.

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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 Suriyeli işçi öldü

Fotoğraf: DHA

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    Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında 5 Suriyeli mülteci işçi hayatını kaybetti.

    Fotoğraf: AA

    Ankara Valisi Vasip şahin yangınla ilgili açıklama yaptı.
    Vali, yangının ikinci katta başladığını ve içeride bulunanların yoğun dumandan etkilendiğini söyledi. Yangın sonucunda 5 işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, bir itfaiye çalışanının da dumandan etkilendiğini belirtti.
    Vali Şahin, "fabrikada yangından kaçmak için tertibat bulunup bulunmadığı" sorusuna ise, "savcılık incelemesinden sonra ortaya çıkacak" yanıtını verdi. Şahin, yangın çıkan fabrikanın mobilya fabrikası olduğunu hatırlatarak, içeride bulunan malzemelerin kolay alev aldığını ve bu yüzden yoğun duman olduğunu sözlerine ekledi.

    Suriyeli ailelerin bekleyişi ise sürüyor. Sitelerde çalışan bir işçiyse yangının çıktığı fabrikanın karşısındaki işyerinin de daha önce yandığını söyledi.

    Yangınla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da açıklama yaptı.
    Mehmet Ersoy, yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

    Fotoğraf: AA

    Fabrikada mahsur kalan ve yaralanan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

    Yangın, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi.

    Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Fotoğraf: AA

    Ekipler, binada mahsur kalan işçilerden 5'ini pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye çalışanlarına ise ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. (HABER MERKEZİ)

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