SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama yaptı. SDG, "güvenli bölge"nin "uluslararası güvence altında olması ve tüm etnik ve dini farklılıkların haklarını güvence altına" alması şartıyla destekledikleri belirtti.

ANHA haber ajansının haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanlığı'nın Suriye'de yapılması planlanan "güvenli bölge" tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bizler Demokratik Suriye Güçleri olarak, kurulduğumuz günden bu yana IŞİD terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle birlikte hareket ettik, büyük emekler sarf ettik ve büyük kazanımlar elde ettik.

Şimdi de Kuzey ve Doğu Suriye'deki tüm halkların, inançların ve farklılıkların korunması misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Güvenliğini sağladığımız bölgelerin Suriye'deki tüm farklılıkların güven içerisinde bir arada yaşadığı yegane bölgeler olduğunu, başta da Türkiye olmak üzere hiçbir komşumuz için tehlike oluşturmadığımız belirtiyoruz.

Demokratik Suriye Güçleri olarak, Kuzey ve Doğu Suriye'de sözü edilen güvenli bölge inşa edilmesi çalışmalarına uluslararası güvence altında olması ve bölgedeki tüm etnik, dini, farklılıkların katliamlardan korunması ve haklarının güvence altına almasının yanı sıra dış müdahaleye izin vermemesi şartıyla destek vermeye hazırız."

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!