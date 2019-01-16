Sarı yeleklilerden Google'ın mülteci karşıtı politikalarına protesto
Belçika'da sarı yelekliler mülteci karşıtı uygulamaları nedeniyle Google binası önünde eylem yaptı.
Fotoğraf: DHA
Sarı yelekliler Belçika'nın Valonya bölgesindeki Google binasına girişi engelledi.
Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Mons şehri yakınındaki Google şirketinin merkezi önüne barikat kurarak binaya girişleri engelledi.
Google'ın veri merkezi ve sunucularının bulunduğu merkez önünde barikat kuran 30 civarında sarı yelekli açıklama yaptı.
Açıklamada, Google'ın söz konusu merkezinde mülteci çalıştırılmaması, daha fazla vergi ödemesi ve uygulamalarını değiştirmesi istendi.
Belçika'da da sokağa çıkan sarı yelekliler, yaklaşık 8 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ediyor. (Brüksel/AA)
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