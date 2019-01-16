Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında, 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin öldüğü, 8 kişinin gazdan etkilendiği iş cinayetiyle ilgili görülen davada mütalaa verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 10 sanıktan 2'si, müşteki aileler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Bülent Ecevit Üniversitesi bilirkişi heyetinden istenen ek görüş raporu okundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 5'inin kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yapılan incelemeler sonucu olayın yaşandığı gün sanıklardan 3'ünün asli, 2'sinin ise tali kusurlu olduğunu belirtilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

“Dosya kapsamına göre STAR A.Ş. yetkililerinin, sözleşmede bulunmasına rağmen teknik nezaretçi görevlendirmedikleri, bu açığın TTK tarafından kapatıldığı, iş güvenliği uzmanı bulundurmadıkları, sondaj çalışmalarının yetersiz olduğu ve ateşleme sırasında olay mahallinde en fazla üç personel bulundurulması gerekirken çok sayıda işçinin bulundurulması suretiyle neticenin meydana gelmesinde veya neticenin ağırlaşmasında kusurlu oldukları sabittir. Buna göre STAR A.Ş işveren vekili Genel Müdür Şafak Sırrı Demirel ve Genel Müdür Yardımcısı İlal Köksal ile proje sorumlusu Ersin Koparan'ın asli kusurlu oldukları; kazanın olduğu dönem Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ve müdür yardımcısı Nurettin Yılmaz'ın denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali kusurlu oldukları anlaşılmıştır.”

Cumhuriyet savcısı, 5 sanığın ise olayla ilgili kusurları bulunmadığından beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Ölen madenci yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iş kazasıyla ilgili 10 sanığa kamu davası açıldığını anımsatarak, “Bugün cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, STAR A.Ş'nin 3 yetkilisi ile TTK'dan da 2 kişiye ceza istedi. Ayrıca 5 sanığın beraatını istedi. Beş sanığın beraatını istemesi usule uygun değildir. Bir daha ki duruşmaya beyanlarımızı sunacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi, 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında “taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Zonguldak/AA)