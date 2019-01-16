İstismara uğrayan kız çocuğu mahkemede sanığı görünce bayıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasının 3. duruşması, Ankara Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mamak’ta 6 kişinin organize ettiği iddia edilen, 14 yaşındaki M.Ş.'ye uyuşturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili Cafe Woods Davası olarak da bilinen dava, 21 Mart 2019 tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti sanıklardan S.A ve İ.D'nin tutukluğunun devamına karar verirken, 6 kişinin organize ettiği iddia edilen olayda diğer dört sanığın ise serbest olarak yargılanmasına devam edilecek.

'SORUN ÇIKARMAYIN HEPİNİZİ DIŞARI ATARIM'

SEGBİS sisteminin çalışmaması ile sanıklar salona girmeden dinlenen 14 yaşındaki M.Ş, tekrar salona çağrıldığı sırada bu defa sanıkların içeride olması nedeniyle baygınlık geçirdi. Annesinin müdahale etmesi için içeri alınmasını isteyen kadınlara polisler, 'Sorun çıkarmayın hepinizi dışarı atarım" diyerek karşılık verdi. Bir kadın polisin araya girmesiyle yatışan ortamda M.Ş ise duruşmayı takip etmeye gelen kadınlar tarafından sakinleştirildi. Sanıklardan S.A ve İ.D'nin tutukluğu devam ederken dava, 21 Mart 2019 tarihine ertelendi. (Ankara/EVRENSEL)