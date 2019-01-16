16 Ocak 2019 17:22
Dere yatağında cesedi bulunan kadın, eski eşi tarafından öldürülmüş
Reyhanlı’da dere yatağında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi, eski eş tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Rabia Ezer’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle eski eşi tutuklandı.
Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında 9 Ocak'ta cesedi bulanan 21 yaşındaki Rabia Ezer'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Jandarma, cinayeti işlediği iddiasıyla Ezer’in eski eşi A.B'yi gözaltına aldı.
Hakkında kaçakçılık da dahil çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti. (Hatay/AA)