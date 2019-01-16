Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı

İstanbul’da trafo tamiratı sırasında yaşanan patlamada bir işçi ağır yaralandı.

Patlama ve alevler nedeniyle kollarında ve yüzünde yanıklar oluştuğu, beyin kanaması geçirdiği belirtilen Sedat Yeşilköy isimli işçinin ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. (İstanbul/EVRENSEL)