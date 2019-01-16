16 Ocak 2019 16:01
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 18:03

Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

Suriye'de "güvenli bölge" planlarına dair konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu topraklar Suriye hükümeti kontrolüne geçmeli" dedi.

GÜNCELLENDİ
Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

Merkel, Putin, Erdoğan ve Macron İstanbul'da Suriye gündemiyle bir araya gelmişti. | Fotoğraf: Kremlin / Wikimedia Commons (CC BY 4.0) 

    • Paylaş

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya'da yapacakları açıklanan zirvenin detayları hakkında konuştu. Lavrov, zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum olacağını söyledi. Lavrov Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurulması planları hakkında ise "En iyi ve tek çözümün, bu toprakların Suriye hükümeti ve Suriye güvenlik güçleri ile idari yapılarının kontrolüne geçmesi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

    Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri arasında yakın gelecekte bir temas kurulmasını bekliyoruz. Bu, halihazırda planlandı. İdlib'deki durum, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi olacak" dedi.

    Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili mutabakatların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Ancak bu mutabakatlar, silahsızlandırılmış bölge de dahil İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden hem Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil hedeflere hem de Rusya'nın Hmeymim üssüne saldıran teröristlere tam özgürlük verilmesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Putin ve Erdoğan'ın ana gündem maddesi İdlib'deki durum olacak" ifadelerini kullandı.

    'SURİYE'NİN KUZEYİ HÜKÜMETİN KONTROLÜNE GEÇMELİ'

    Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurulması planları hakkında konuşan Lavrov bu konunun, Putin ve Erdoğan görüşmesinde gündeme alınacağını dile getirdi. Lavrov, "En iyi ve tek çözümün, bu toprakların Suriye hükümeti ve Suriye güvenlik güçleri ile idari yapılarının kontrolüne geçmesi olduğuna inanıyoruz" diye ekledi. 

    KREMLİN: PUTİN İLE ERDOĞAN MOSKOVA'DA SURİYE GÜNDEMİYLE BULUŞACAK

    Kremlin'den de Putin ile Erdoğan'ın gelecek hafta Moskova'da Suriye gündemiyle bir araya geleceklerine dair açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre gazetecilere konuşan Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesiyle Suriye'deki gelişmeleri ele alacaklarını söyledi. Uşakov ayrıca, İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'yi görüşmek için Rusya'da gerçekleşebilecek üçlü bir zirve önerisini dile getirmeyi planladıklarını söyledi.

    Dün Kabine Toplantısı gündemine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya’ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak" açıklaması yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Genel-İş, asgari ücret oranının maaşlara yansıtılmasını istedi
    SONRAKİ HABER

    Sarı yeleklilerden Google'ın mülteci karşıtı politikalarına protesto
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve Bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi
    Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi

    Gümrük vergisi sıfırlanmasına rağmen kuru soğanın fiyatı düşmedi. Pazarcılar soğan satamamaktan, vatandaşlar alamamaktan şikayetçi.

    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz
    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz

    Suriye Demokratik Güçleri, Suriye sınırına yapılması planlanan 'güvenli bölge'yi uluslararası güvence verildiği takdirde desteklediklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'li yetkili: Menbic'deki saldırıda 4 askerimiz hayatını kaybetti
    ABD'li yetkili: Menbic'deki saldırıda 4 askerimiz hayatını kaybetti

    ABD'li bir yetkili, Suriye'nin Menbic kentinde düzenlenen intihar saldırısında 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (17 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (17 Ocak)

    Karaman ve Niğde’de genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit'e ilişkin hükümet ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmayı reddetmesi AB genelinde endişeye yol açtı.

    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı
    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı

    TTK Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013'te 8 madencinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetine ilişkin davada savcı mütalaa verdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı

    CHP Diyarbakır ve 4 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. PM toplantısının ardından toplam 70 belediye başkan adayının ismi açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

    Suriye'de "güvenli bölge" planlarına dair konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu topraklar Suriye hükümeti kontrolüne geçmeli" dedi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    GÜNCELLENDİ
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı

    İstanbul’da trafo tamiratı sırasında yaşanan patlamada Sedat Yeşilköy adlı bir işçi ağır yaralandı.

    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi
    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

    Tutuklu yargılandığı davada reddi hakim talebi reddedilen Figen Yüksekdağ, mahkeme heyetine "Tarafsız olmadığınızı dünyaya ilan etmiş oldunuz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığı hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük vergisini sıfırladı.

    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 17 Ocak'ta 3. kez greve çıkıyor. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Barış Akademisyeni Dr. M.A’ya, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Erteleme uygulanmadı.

    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak
    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

    Tunus'ta işçi ve emekçiler hükümetin hayata geçirdiği IMF dayatmalarına karşı insanca yaşanacak ücret için yarın ülke çapında genel greve çıkacak.

    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ama ikramlara milyonlar var!
    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ama ikramlara milyonlar var!

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi 23 ayda 2 milyon 263 bin TL’lik harcama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesajları aktardı.

    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi
    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

    MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verdi.

    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

    "Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir"
    "Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir"

    Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis Fatih Burak Aykul’un serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

    17-25 Aralık çatı davasına ilişkin gerekçeli kararda, "hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu" savunuldu.

    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar
    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar

    Emeklilikte yaşa takılanlar, TBMM’deki oylamada düzenlemenin AKP’lilerin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek
    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek

    11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt davası mahkeme mahkeme dolaştıktan sonra yarın yeniden Kozan’da görülecek.

    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde
    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde

    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağını meclis gündemine taşıdı.

    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor
    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor

    Daha önce HDP milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP-İYİ Parti ittifakının Antep adayı oluyor. Celal Doğan iddiaları doğruladı. 