Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya'da yapacakları açıklanan zirvenin detayları hakkında konuştu. Lavrov, zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum olacağını söyledi. Lavrov Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurulması planları hakkında ise "En iyi ve tek çözümün, bu toprakların Suriye hükümeti ve Suriye güvenlik güçleri ile idari yapılarının kontrolüne geçmesi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri arasında yakın gelecekte bir temas kurulmasını bekliyoruz. Bu, halihazırda planlandı. İdlib'deki durum, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi olacak" dedi.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili mutabakatların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Ancak bu mutabakatlar, silahsızlandırılmış bölge de dahil İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden hem Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil hedeflere hem de Rusya'nın Hmeymim üssüne saldıran teröristlere tam özgürlük verilmesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Putin ve Erdoğan'ın ana gündem maddesi İdlib'deki durum olacak" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN KUZEYİ HÜKÜMETİN KONTROLÜNE GEÇMELİ'

Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurulması planları hakkında konuşan Lavrov bu konunun, Putin ve Erdoğan görüşmesinde gündeme alınacağını dile getirdi. Lavrov, "En iyi ve tek çözümün, bu toprakların Suriye hükümeti ve Suriye güvenlik güçleri ile idari yapılarının kontrolüne geçmesi olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.

KREMLİN: PUTİN İLE ERDOĞAN MOSKOVA'DA SURİYE GÜNDEMİYLE BULUŞACAK

Kremlin'den de Putin ile Erdoğan'ın gelecek hafta Moskova'da Suriye gündemiyle bir araya geleceklerine dair açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre gazetecilere konuşan Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesiyle Suriye'deki gelişmeleri ele alacaklarını söyledi. Uşakov ayrıca, İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'yi görüşmek için Rusya'da gerçekleşebilecek üçlü bir zirve önerisini dile getirmeyi planladıklarını söyledi.

Dün Kabine Toplantısı gündemine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya’ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak" açıklaması yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

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