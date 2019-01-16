İran’dan ABD’ye: Gazeteci Merziye Haşimi derhal serbest bırakılsın

İran, ABD'de gözaltında tutulan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Haşimi'nin ABD'de gözaltına alınmasını kınadı.

Haşimi'yi ‘derhal ve koşulsuz bir şekilde’ serbest bırakması için ABD'ye çağrıda bulunan Kasımi, İran-ABD vatandaşı kadın gazetecinin ABD'li güvenlik görevlileri tarafından kötü muameleye uğradığını da söyledi.

Haşimi'nin gözaltı merkezinde temel insan haklarından mahrum bırakıldığını ifade eden Kasımi, “Press TV muhabiri ve sunucusu Merziye Haşimi'nin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını ve kendisine yönelik insanlık dışı muameleyi kınıyoruz” dedi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de ‘belirsiz suçlamalarla’ gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. (AA)