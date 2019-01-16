Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

Emilia TSAGARATOU

Atina

Yunanistan öğretmen hareketi bugünlerde tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşıyor. Binlerce öğretmen, hem kadrolu hem sözleşmeli öğretmenleri atama kriterlerini düzenleyen yasa tasarısı teklifine karşı grev ve gösteriler düzenledi.

Yunanistan’da kadrolu öğretmen ataması en son 2010 yılında yapıldı. Bu, okullarımızdaki tüm boş öğretmen kadrolarının, maksimum 9 aylık sözleşmeyle işe alınan, ‘yedek’ öğretmenler tarafından doldurulması anlamına geliyor. Bu eğitim-öğretim yılında okullarımızda 30 bin sözleşmeli öğretmen çalışıyor, bunların çoğunluğu her yıl farklı bir branşta çalıştırılıyorlar. Bu sayı, kadrolu öğretmen ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

HÜKÜMET 3 YILDIR SÖZ VERİP TUTMUYOR

Syriza-Anel hükümeti son üç yıldır, binlerce kadrolu atama yapacağının sözünü veriyor. Fakat bu sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Tersine, öğretmenlerin atanma biçimini tanımlamak iddiasıyla, gerekli niteliklere sahip olmadıkları gerekçesiyle bu kez de binlerce yedek öğretmenin kovulacağı anlamına geliyor. Bazıları ise yıllardır çalıştıkları okullarda değil yeteri kadar “puan” toplamadıkları gerekçesiyle ev ve ailelerinden yüzlerce mil uzaktaki okullarda çalıştırılacaklar.

ÖĞRETMENLER ARASI REKABET KIŞKIRTILIYOR

Taslağa göre gerekli nitelikler yüksek lisans diplomaları ve çeşitli sertifikalar ki bunlara da sahip olabilmek için binlerce avro harcamak gerekiyor. Böylelikle üniversite diplomasının hiçbir değeri kalmıyor. Hükümet bu şekilde öğretmenlere okullarda kendilerine yer bulabilmeleri için birbirleriyle rekabet etme çağrısı yapıyor.

TASARI ÇEKİLMELİ, KADRO ATAMALARI YAPILMALI

Bu yasa tasarısı binlerce öğretmenin öfkesini çekti. Bu öfke yıllardır uygulanan kemer sıkma politikaları ve kamu eğitimindeki kesintiler nedeniyle şiddetlenmişti. 11 Ocak’ta ve 14 Ocak’ta öğretmen sendikaları, yasa teklifinin geri çekilmesi ve tüm yedek öğretmenlerin kadrolu olarak atanması talepleriyle grev yaptı.

HÜKÜMETİN NOEL TATİLİ TAKTİĞİ TUTMADI

Hükümet, yasa teklifi Noel tatili sırasında duyurulduğu için eğitim emekçileri hareketinin grev örgütlemek için gerekli zamanının olmayacağını düşünüyordu. Yanıldılar. Tüm Yunanistan’da binlerce öğretmen okulları kapattılar ve yasa taslağına karşı gösteriler düzenlediler. Atina’daki gösteriler, son yılların en militanca ve kitlesel gösterileri oldu.

Nedeni, polisin öğretmenlere saldırması ve bunun sonucunda bazı öğretmenlerin ciddi olarak yaralanması.

SENDİKALARDA TABANIN BASKISI ETKİLİ OLDU

Ulusal öğretmen sendikalarının (ilkokul öğretmenleri için DOE ve ortaokul-lise öğretmenleri için OLME) taban hareketinin baskısıyla grev çağrısı yapmak zorunda kaldıklarını belirtmek gerekiyor. Birçok yerel sendika şubesi ve sözleşmeli öğretmen kolektifleri Atina merkezindeki üniversite dekanlığını işgal etti ve burayı hareketin ‘komuta merkezi’ olarak kullandı.

ÖĞRENCİLERE HAREKETE KATILMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ

Şimdi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve öğrenciler ile tüm emekçileri öğretmenlerin hareketini desteklemeye ve ona katılmaya çağırıyoruz. Bir sonraki grev 17 Ocak’ta (yarın) yani hükümetin yasa tasarısını parlamentodan geçirmeyi düşündüğü tarihte gerçekleştirilecek. Sendika yönetimlerinin ne yapacağından bağımsız olacak, taban hareketi taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edecek.