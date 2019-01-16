Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

Barış Akademisyenlerinden Dr. M.A’ya “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. M.A. için ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ hükümleri ve erteleme uygulanmadı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” iddiası ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

25. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen M.A’ya “TCK’nin 314/2, TMK’nin 5/1 ve TCK’nin 220/7 maddeleri kapsamında düzenlenen, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yasal imkan bulunmadığından, kararda ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ hükümleri ve erteleme uygulanmadı.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Bianet’in haberine göre 25. ACM heyeti, kendi bünyesinde görülen akademisyen duruşmalarının tamamında ilgili kanun maddelerini sayarak sanıklara ek savunma sormuştu. Duruşma savcısı ise bugüne kadar açıkladığı esas hakkında mütalaaların tamamında sanıkların Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2’ye göre cezalandırılmalarını talep etmişti. Mahkemede ilk kez bir akademisyenin davasında kararını açıklayan heyet, ek savunma sorduğu suçlamadan hapis cezası kararı verdi. Üye hakimlerden biri ise karara muhalefet şerhi düşerek, “sanığın TMK 7/2’ye göre cezalandırılmasını düşündüğümden karara muhalifim” dedi.

5 AKADEMİSYENİN YARGILAMASI DURDU

35. ACM’de ilk duruşmaları olacak beş akademisyenin de duruşmaları görülemeden yargılama durdu.

Mahkeme 14 Ocak tarihli kararında, iddianamede sanıkların üzerlerine atılı suçun TCK’nin 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ihtimali bulunduğundan, bu suçtan savunmaların alınması için Adalet Bakanlığından izin istendiğini ifade etti. Mahkeme bu doğrultuda kovuşturma izni verilip verilmeyeceği hususunun beklenmesi için açılan kamu davasının durdurulmasına karar vererek dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi. Esası bu şekilde kapatan heyet, dosya Adalet Bakanlığından döndükten sonra yeniden esas kaydı ile kovuşturmaya devam edilmesine karar verdi.

TOKSÖZ’ÜN DURUŞMASI ERTELENDİ

23. ACM’de de Meltem Toksöz yurt dışında olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı İnayet Aksu müvekkilinin ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını talep etti. Aksu ayrıca TCK’nin 301. maddesi uyarınca kovuşturmanın izin şartına bağlı olduğu hususu gözetilerek mahkemenin ‘durma’ kararı vermesini ve Adalet Bakanlığından izin istenilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, “301. maddede tanımlanan suçun oluşabileceğine dair bir bulgu olmadığı görüldüğünden” talebin reddini istedi.

Heyet, TCK 301. maddesinin uygulanması ihtimaline binaen durma kararı verilmesi talebini reddetti. Sanığın savunmasının istinabe yoluyla alınmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Mayıs’ta.

(HABER MERKEZİ)