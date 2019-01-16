Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

Tunus’un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) üyesi binlerce kamu çalışanı yarın ülke genelinde iş bırakacak. Kamu sektöründe örgütlü sendika ve Liberal-İslamcı koalisyonu olan hükümetle devam eden toplu sözleşmede (TİS) anlaşmaya varılamaması üzerine UGTT grev kararı almıştı.

IMF POLİTİKALARINA TEPKİ

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, geçtiğimiz hafta basına yaptığı açıklamada, hükümeti Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yanında yer almakla suçlayarak grevde ısrarcı olduklarını belirtmişti. UGTT, yarınki grevden sonuç alınamaması halinde bir ay içinde yeni bir genel grev daha örgütleyeceklerini de açıklamış, Tabbubi, “Grevden sonra, meşru taleplerimizin gerçekleştirilmesi için baskıyı artıracak daha geniş ve kapsamlı adımlar atacağız” demişti. UGTT’nin “maaşlara zam” talebiyle 22 Kasım’da düzenlediği greve de ülke genelinde yaklaşık 700 bin kamu çalışanı katılmıştı.

IMF’den borç alan Tunus hükümeti, bunun karşılığında kemer sıkma politikaları uygulama taahhüdü vermiş, bu da kamu harcamalarının kısıtlanması ve kamu emekçilerinin haklarının da tırpanlanması anlamına geliyor.

DEVRİMİN 8. YIL DÖNÜMÜ

Öte yandan Tunus’ta bu hafta, halk ayaklanmalarının sonucunda Ocak 2011’de Zeynel Abidin bin Ali rejiminin devrilmesinin 8. yıl dönümü kutlanıyor.

Liberal Nida Tunus ve İslamcı en Nahda partilerinin koalisyon hükümetiyle yönetilen Tunus’ta halkın devrim sonrası talepleri karşılanmadı, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı sosyoekonomik sorunlar ve bu sorunlara yönelik halk tepkisi giderek büyüyor. Son olarak Tunus Emekçileri Partisi Genel Sekreteri ve sol, sosyalist, demokrat partilerin ittifakı olan Tunus Halk Cephesi Sözcüsü Hamma Hammami, hükümeti devirmek üzere muhalefete birleşme çağrısı yapmıştı. (DIŞ HABERLER)