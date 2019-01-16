‘Haber paylaşımı’ nedeniyle yargılanan 7 gazetecinin davası ertelendi

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansının (DİHA), Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı dönemine ilişkin “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla yayımlandığı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle Gazeteciler Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ile Selim Gönenç hakkında açılan davanın 2’inci duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyeti, Musa Çitil’in 40 sayfalık dilekçeyi mahkemeye sunduğunu söyledi. Sunduğu dilekçesinde, Çitil söz konusu haberle “Başarılı görev yapan personeli sindirmeye çalıştıkları sabittir” iddiasında bulundu.

Haber linkini paylaştıkları için gazetecilerin “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına, Gazeteci A.Vahap Taş ile Avukatı Resul Tamur hazır bulundu.

Başka bir davadan tutuklu bulunan Özgür Gündem Gazetesinin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı. Sancılı, müşteki Musa Çitil’i tanımadığını, onunla ilgili bir yazısı ya da paylaşımı bulunmadığını, kendisiyle ilgili yazılardan da haberdar olmadığını belirtti. Belirtilen haberin yayımlandığı “ozgurgundem-anf” adıyla bir internet sitelerinin bulunmadığını belirten Sancılı, suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Musa Çitil’in davadan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs 2018 tarihine erteledi. (Diyarbakır/MA)