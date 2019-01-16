Ankara Barosu’ndan Şişli emniyet müdürü hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Şişli Emniyet Müdürü Murat Turhan ve Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 Ocak tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı iddia edilen iki şüpheli kadın, yapılan baskınlar sırasında ele geçirilen para, cep telefonu, tabanca gibi suç unsuru eşyalarla beraber fotoğraflanmış ve görüntüler basına servis edilmişti.

Ankara Barosu yaptığı suç duyurusunda adları açıklanmayan iki kadının suç eşyası gibi teşhir edildiğini belirtti.

Savcılık tarafından tespit edilecek polis memurları ve idari amir olması sıfatıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan’ın gözaltına alınmış kişilerin kişilik hakları ve masumiyet karinesi yok sayıldığı kaydedilen suç duyrusunda, TCK’nın 257. Maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işlendiği ifade edildi.

Ankara Barosu, şüphelilerin görevi kötüye kullanma ve gizliliği ihlal suçlarından cezalandırmalarını talep etti. (Ankara/EVRENSEL)