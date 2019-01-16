Eksen Makine işçileri ücretlerin ödenmesi üzerine iş başı yaptı

Kocaeli Gebze’de kurulu Eksen Makine’de işçilerin ödenmeyen hakları için başlattıkları eylem kazanım getirdi. İşçiler bugün ücretlerin bir kısmının yatırılması üzerine iş başı yaptı. Patronun 'kriz var' bahanesiyle maaşları ödemediği ve yıldırma politikası izlediği Eksen Makine'de işçiler haklarını almak için direnişe başlamıştı.

İşçiler ücretlerin yatırılmasının ardından açıklama yaptı:

"Maaş yatınca iş başı yaptık. Ancak diğer haklarımızı da alana kadar birliğimiz devam edecek. Maaşlarımızın ve haklarımızın tamamını alana kadar mücadelemiz devam edecek."

Türk Metal Sendikasının yetki başvurusu yaptığını da ifade eden işçiler, "Sendika girecek. Birliğimizi devam ettirirsek haklarımız da kazanırız. Yoksa gördük ki kapının önüne koyuyor patron" dedi. "Geçimin zorlaştığı bugünlerde işsizlik de arttı" diyen Eksen Makine işçileri, "Bir maaş yatınca iş başı yaptık normalde iki üç ay alacağımız var. Kıdem hakkını alamayanlar var. Ama çaresiz kaldık. Ekonomi iyi değil onu da göz önünde tutunca iş başı yaptık. Birlik olursak kaybetmediğimizi de gördük" dedi. İşçiler, kriz bahanesi işten çıkarmalara karşı birlikte mücadelenin de patronlara geri adım attırdığını ifade etti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)