Eksen Makine çalışanları: Sözler tutulmazsa direnişimiz sürecek

Kocaeli Gebze’de kurulu Eksen Makine’de işçiler ödenmeyen hakları için mücadeleye devam ediyor. Daha önce patronun Çarşamba gününe kadar (bugün) süre istemesi üzerine eylemlerine ara veren işçiler hala bir ödeme yapılmadığını söyleyerek ‘Direnişimiz sürecek’ dedi.

Patronun 'kriz var' bahanesiyle maaşları ödemediği ve yıldırma politikası izlediği Eksen Makine'de işçiler haklarını almak için direnişe başlamıştı. 11 Ocak’ta patronla görüşen işçiler, pazartesi ve çarşamba günleri ödeme sözü aldığı için eylemlere ara vermişti. O günden bu yana her hangi bir ödeme yapılmadığını söyleyen işçiler, direnişin yeniden devam edeceğini duyurdu:

“Verilen sözler yeniden tutulmaz ve yerine getirilmezse direnişimize ve eylemlerimize ara vermeden gece gündüz demeden devam edeceğiz.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)