‘Sinyalizasyona gerek yok’ ama ikramlara milyonlar var!

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki “Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”ni açıkladı.

2017 ve 2018 yıllarındaki harcamalar arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 23 ayda 2 milyon 263 bin TL’lik harcaması dikkat çekti.

Bakan Turhan, geçen ay Ankara’da 9 kişinin ölümüne neden olan tren faciasının ardından “Sinyalizasyona gerek yok” sözleriyle tepki toplamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlığın çiçek, pasta ve şekerlemeler ile günlük gazete alımına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, “Hizmetlerin gereği olarak ulusal ve uluslararası nitelikli pek çok resmi toplantı ve etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen bu toplantı ve etkinliklere katılan konuklara, temsil ve ağırlamanın gereği olarak muhtelif ikramlar yapılmaktadır” diyerek, harcamaların ‘temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri’ bütçesinden karşılandığını açıkladı.

TCDD 10 AYDA 710 BİN LİRA HARCADI

Bakanlığın verdiği, 2017 ve 2018 yılı ekim ayı itibariyle “temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri” dikkat çekti. Buna göre 2017 yılında 1 milyon 262 bin 976 TL harcama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2018’in ilk 10 ayında 1 milyon bin 23 TL harcadı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, en çok harcamayla listenin başında yer alırken, onu 2017 yılında 566 bin 647 TL, 2018’in ilk 10 ayında 711 bin 296 TL ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi.

KURULUŞLARIN GİDERLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Bakanlığa bağlı diğer kurum ve kuruluşların temsil ve ağırlama giderleri ise şöyle; PTT AŞ Genel Müdürlüğü 2017 yılında 110 bin 405 TL, 2018’in ilk 10 ayında 51 bin 810 TL. TUVASAŞ Genel Müdürlüğü 2017 yılında 91 bin 820 TL, 2018’in ilk 10 ayında 122 bin 774 TL. 2017 yılına göre 2018’in ilk 10 ayında artış gösteren PTT AŞ Genel Müdürlüğü ve TUVASAŞ Genel Müdürlüğü dikkat çekiyor.

Öte yandan Bakanlık, bakanlıkla ilgili haberlerin genellikle elektronik olarak takip edildiğini ve kısıtlı da olsa muhtelif gazeteler alındığını ifade etti.

GİDERLERİN BÜYÜKLÜĞÜ BAKANIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren faciasının ardından “Sinyalizasyona gerek yok” sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Sinyalizasyon entegrasyonu yapılmadan yüksek hızlı tren hattının açıldığı dönemde bakanlığın temsil ve ağırlama için milyonlarca lira harcaması dikkat çekti.