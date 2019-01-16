"Menbic'deki saldırıda 5'i ABD askeri 20 kişi yaşamını yitirdi"

Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Menbic'deki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü doğruladı. Ancak sayıya dair bilgi vermedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Menbic'deki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi" dedi.

Menbic'te meydana gelen bombalı saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte diplomatlara hitap eden Pence, konuşmasında saldırıya doğrudan atıf yapmadı. Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Menbic'te ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, IŞİD'in üstlendiği, patlamada ABD askerlerinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, ancak bir sayı vermemişti. Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

Reuters'a konuşan ABD’li bir yetkili ise saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY: TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

ERDOĞAN: 5'İ ABD ASKERİ 20 ÖLÜ VAR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında patlamanın sorulması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bize gelen bilgi 5'i ABD askeri 20 ölü var" dedi.

Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir

ANHA haber ajansında yer alan habere göre Menbic kent merkezi Sindis sokağında bulunan Qesir El-Umeraa adlı bir lokantanın önünde meydana gelen patlamaya ilişkin Menbic Sağlık Meclisi Komitesi tarafından yapılan açıklamada aralarında 3 ABD askeri olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. (DIŞ HABERLER)