Menbic'de bombalı saldırı: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9'u sivil, 2'si ABD askeri ve 1'i YPG üyesi olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti; en az 20 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre saldırı, öğle saatlerinde Menbic kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana geldi. ABD ve Fransız askerlerinin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bir canlı bombanın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu siviller ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan askerler yaralandı. IŞİD'in üstlendiği saldırıda 2'si ABD askeri, 1'i YGP üyesi ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılar arasında bulunan ABD askerleri bölgeye yönlendirilen helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı. Bölgeden tahliye edilenlerin tedavisine Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor. (DIŞ HABERLER)