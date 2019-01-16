ABD'li yetkili: Menbic'deki saldırıda 4 askerimiz hayatını kaybetti

Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Demirören Haber Ajansı, saldırıda 9'u sivil, 2'si ABD askeri ve 1'i YPG üyesi olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini en az 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da Menbic'deki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü doğruladı. Ancak sayıya dair bilgi vermedi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi. Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermezken, Reuters'a konuşan ABD’li bir yetkili ise saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

BEYAZ SARAY: TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre saldırı, öğle saatlerinde Menbic kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana geldi. ABD'li ve Fransız askerlerin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bir canlı bombanın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu siviller ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan askerler yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Yaralılar arasında bulunan ABD askerleri bölgeye yönlendirilen helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı. Bölgeden tahliye edilenlerin tedavisine Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor. (DIŞ HABERLER)