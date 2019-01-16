ABD: Menbic'te 2 ABD askeri ve 2 görevli yaşamını yitirdi

Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Menbic'deki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü doğruladı. Ancak sayıya dair bilgi vermedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ise 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personelin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

"TRUMP'IN KARARINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Öte yandan AA'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve isimleri açıklanmayan bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, Trump'ın Suriye kararına ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı. Buna göre yetkililer Menbic'te dün yaşanan bombalı saldırının ardından Trump'ın, askerlerin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar herhangi bir geri adımın olmadığını aktardı ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR'DEN TRUMP'A TEPKİ

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Senatodaki bir oturumda konuya ilişkin açıklamasında Trump'a yüklendi. Menbic'te saldırıyı üstlendiği belirtilen IŞİD'in "Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını" savunan Graham, patlamanın yaşandığı restoranda geçen yemek yediğini ifade etti.

CENTCOM: 2 ABD ASKERİ VE 2 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRDİ

Menbic'te, dün ABD askerleri devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, IŞİD yenildi. Ancak IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise "Menbic'te16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı" ifadesine yer verilmişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan ise IŞİD'in üstlendiği, patlamada ABD askerlerinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, ancak bir sayı vermemişti. Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız" demişti.

ERDOĞAN: 5'İ ABD ASKERİ 20 ÖLÜ VAR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında patlamanın sorulması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir" dedi. Erdoğan saldırıda 5'i ABD askeri olmak üzere 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir

TÜRKİYE: MÜNBİC YOL HARİTASI EN KISA SÜREDE UYGULANACAK

Dışişleri Bakanlığı'ndan patlama ilişkin yapılan açıklamada, “ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir” denildi. Ayrıca, Türkiye'nin, Menbic Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceği ifadesi yer aldı. (DIŞ HABERLER)