“Ayvalık Yerel İnisiyatifi olarak mahalle meclislerini kuruyoruz”

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından 5 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz?” başlıklı forumun sonuç bildirgesi basın toplantısıyla açıklandı.

Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapılan açıklamada halkın kendi yaşamını ilgilendiren, yaşadığı çevre olarak yerelin bütün sorunlarının çözümlerine, gerek tartışma gerekse uygulama süreçlerinde fiilen katılmasının önemi vurgulandı.

Forumda katılımcılar tarafından ele alınan yerel sorunlardan bahsedilen açıklamada, “Temiz ve yaşanabilir bir Ayvalık için çevre, deniz ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi” gerektiği vurgulandı.

Altyapının yenilenmesi, kentin tarihi ve kültürel yapısına uygun görünüme kavuşturulması, Ayvalık ve çevresinin ranta açılmayarak doğanın korunması, çocuklar ve gençler için uygun alanlar yaratılması, turizm sezonunun uzatılmasına yönelik planlamalar yapılması gibi sorun ve taleplerin yer aldığı sonuç bildirgesinde belediyecilik ile ilgili ortaklaşılan şu yaklaşımlara da yer verildi;

“Belediyeler kendi çevresini tanımalı. Doğal yaşam alanlarını bilmeli ve koruma konusunda kararlı olmalıdır. Şeffaf, katılımcı, denetlenebilir, emeğe hak ettiği değeri veren, cinsiyet, kimlik, kültür ayrımları yapmayan eşitlikçi bir belediyecilik anlayışı hayata geçirilmelidir.”

Seçimlerde ‘oy kullanmakla yetinmenin’ demokratik bir toplum olmaktan uzaklaşmak olduğu vurgulandı.

YAŞADIĞIMIZ YERDE SORUMLULUK ALACAĞIZ!

Sonuç bildirgesinde, katılımcı belediyecilik için ihtiyaç duyulan iletişimin, yöntem ve uygulamaların hayata geçmesi için mekanizmaların kurulması gerektiği ve bu sebeple Ayvalık Yerel İnisiyatifi’nin kurulduğu açıklandı.

Mahalle meclisleri örgütlenmesinin yanı sıra Kent Sözleşmesi hazırlığına da başlanacağı duyuruldu. (Ayvalık/EVRENSEL)