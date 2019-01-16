Davutpaşa patlamasının davası yarın: Aileler adalet arıyor

İstanbul Davutpaşa’daki maytap atölyesinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı iş cinayetiyle ilgili 10 yıldır devam eden davanın duruşması yarın görülecek. Olayda kardeşini kaybeden Hakkı Güleç, adaletin yerini bulması için vicdan sahibi herkesi mahkeme önüne davet etti.

İstanbul Davutpaşa’da bulunan bir maytap atölyesinde 31 Ocak 2008 tarihinde meydana gelen patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Facia ile ilgili dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ve Zabıta Müdürü Feruz Kutsal’ın da aralarında olduğu 10 sanık hakkında açılan davada, 2014 yılında verilen cezaların Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden görülmeye başlanan davanın 5. duruşması yarın Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Patlamada henüz 18 yaşında olan kardeşi Haybetullah Güleç’i yitiren Hakkı Güleç, kendileriyle beraber yakınlarını kaybeden 20 ailenin ocağına ateş düştüğünü dile getirdi. Güleç, böylesi bir faciadan ders alınmadığı için hemen her gün Türkiye’nin farklı yerlerinden iş cinayetleri haberleri gelmeye devam ettiğini belirtti. Güleç, adaletin yerini bulması için vicdan sahibi herkesi mahkeme önüne davet etti. (İstanbul/MA)