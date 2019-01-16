Çankaya Belediyesi’nde öğretmenleri ücretsiz izne gönderdiler

Ankara'da bulunan Çankaya Belediyesi'nde sözleşmeli olarak çalışan 30’a yakın öğretmen, yerel seçim nedeniyle belediyenin kaynakları azaltılması gerekçe gösterilerek yarıyıl tatilinde ücretsiz izne çıkartıldı.

Çankaya Belediyesi’nde çalışan 30’a yakın sözleşmeli öğretmen ücretsiz izne çıkarıldı. Telefonlarına gelen mesajla yarıyıl tatilinin başlayacağı 18 Ocak’tan itibaren ücretsiz iki hafta izne çıkarıldıkları bildirilen öğretmenler, yarıyıl tatilini ücret almadan geçirecek. Ücret kesintisine yerel seçimler nedeniyle belediyelere ayrılan kaynakların azaltılmasının gerekçe olarak gösterildiği öğrenilirken, çoğunluğu branş öğretmeni olan öğretmenlerin 4 Şubat tarihine kadar ücretsiz izinli oldukları bildirildi. Yaz tatillerinde de benzer bir uygulamayla 2 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılan öğretmenler ilk defa bir yarıyıl tatilinde ücretsiz izne çıkarıldı. Öğretmenler, seçim tasarrufu bahane edilerek ilk gözden çıkarılanın güvencesiz olmaları nedeniyle kendileri olmasına tepkili. (Ankara/EVRENSEL)