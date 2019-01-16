18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak'ın transferi ile ilgili Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'la görüşmelere başlandığını bildirdi.
Fotoğraf: DHA
Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oluyor.
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bilgilendirmede "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Galatasaray'da forma giydiği bu sezon Spor Toto Süper Ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 90 dakika forma giydi. (SPOR SERVİSİ)
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