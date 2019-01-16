Yatağa bağımlı tutuklu ‘toplum için tehlikeli’ görülüyor

“Cezaevinde kalamaz” ve “Hayatını yalnız idame ettiremez” raporlarına rağmen, savcılıkça “toplum için tehlikeli” denilerek serbest bırakılmayan yatağa bağımlı hasta tutuklu Orhan Alkış’ın Avukatı Tugay Bek, müvekkilinin infazının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde felç hastası tutuklu Orhan Alkış, adli tıp kurumu (ATK) ve Mersin Şehir Hastanesinin verdiği “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen, Mersin Cumhuriyet Savcılığınca “toplum için tehlikeli” denilerek serbest bırakılmıyor.

Alkış’ın serbest bırakılması için Avukatı Tugay Bek, ATK’ye ve savcılığa tekrar başvurdu.

Mezopotamya Ajansına konuşan Bek, müvekkilinin tek başına hayatını idame edemediğine dikkat çekti.

Alkış’ın toplum için tehlikeli biri olarak varsaymanın mümkün olmayacağını dile getiren Bek, cezaevinde yeteri kadar tedavi edilmediğini ve fizik tedavisini belli başlı aletlerle yapmaya çalışıldığının altını çizdi.

Doktorların, Alkış’ın fizik tedavisi görmesiyle kısmı olarak düzelebileceğini belirttiğini söyleyen Bek, “Şu anda cezaevinde fizik tedavisi alamıyor. Kendi başına yapmış olduğu egzersizlerle sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Bu şartlar ve koşullar altında cezaevinde sağlığına kavuşması mümkün değil. Orhan Alkış’ın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak infazının ertelenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Alkış’ın serbest bırakılması için tekrardan ATK’ye başvurduklarını söyleyen Bek, ATK’den alacağı raporla savcılığın tekrar değerlendirmeye alacağını aktardı. (Adana/MA)

Tarsus'ta hasta tutuklu “toplum için tehlikeli” denilerek bırakılmıyor