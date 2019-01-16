Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar

Sinan GÜLER

Ankara

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, Meclis Genel Kurulu’nda EYT Kanun teklifinin reddedilmesine “Umudumuzu yitirmedik, mücadeleye devam edeceğiz” diyerek tepki gösterdi. Özüpak, EYT’lilerin seçimlerde partilerin kendilerine yönelik tutumlarına bakarak oy vereceklerini söyledi.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen yasa teklifi MHP’nin çekimser kalması ve AKP’i vekillerin ise ret oyu vermesi ile yasallaşmadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen tasarı 3 milyona yakın EYT’linin emeklilik hakkı kazanmasını öngörüyordu. Tasarının oylanmasını genel kurulda izleyen EYT’liler dışarı çıkarılmaya çalışıldı. AKP Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan “Yasama organı boş işlerle uğraşmaz” sözü ise hem muhalefet milletvekillerinin hem de izleyicilerin yoğun tepkisine neden oldu.

‘EYT TOPLUMSAL BİR SORUNDUR’

Gazetemize konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, Meclis Genel Kurulu’na gelen ya da Plan Bütçe Komisyonu’nda bekleyen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili toplam 11 kanun teklifi olduğunu hatırlatarak “Yasa tekliflerinin sayısından da anlaşılabileceği üzerine bu sorun toplumsal bir sorundur” dedi. Tasarının yasalaşmasını beklemelerine rağmen kendileri için olumlu bir sonuç çıkmadığını ifade eden Özüpak, “Umutlarımızı yitirmedik, mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Kendilerinin erken emeklilik istemediğine vurgu yapan Özüpak, 1999 yılında çıkan yasanın geriye işletilmesi ile mağdur edildiklerini ve bu yasanın geriye işleyişinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

'BOŞ İŞLER' DEĞİL, HUKUKSUZLUK

AKP Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın sözlerini talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Özüpak, kendilerinin boş işlerle uğraşmadığını belirterek “Ortada bir hukuksuzluk var. Biz bağış ya da erken emeklilik istemiyoruz, bu hukuksuzluk düzetilsin istiyoruz” dedi. Önümüzdeki yerel seçimlerde dernek olarak bir yönlendirme yapmayacaklarını ifade eden Özüpak, son 3 yılı dernek çatısı altında olmak üzere 10 yılı aşkın süredir mücadele verdiklerini belirterek “Bizim yaşadığımız mağduriyet, yıllardır çeşitli partilerin seçim beyannamelerinde kendine yer buldu” dedi. Çeşitli siyasi partilerin seçim dönemlerinde bu toplumsal sorunu çözmeye yönelik vaatlerde bulunmalarına rağmen mecliste bir şey yapmadıklarını dile getiren Özüpak, “Kamuoyumuz bu tutumları değerlendirecek seçimlerde kendi yanında olan, kendisi için çalışan partilere oy verecektir” dedi.