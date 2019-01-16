Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağını Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtmalası istemiyle soru önergesi verdi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet İpek’in, dinen caiz olmadığı gerekçesiyle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladığına dair haberler üzerine İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ersoy önergesinde öğretmenlerin aktardığına göre, okul müdürünün öncelikle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren fetva niteliğindeki bir metni verdiğini hatırlatarak, “Ardından da resmi yazı ile topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere uyarı yazısı yazmıştır. Müdür tarafından öğretmenlere verilen 'Kadınların topuklu ayakkabı giymesi caiz midir?' başlıklı metinde, 'Bacak oynatıp ayak çalmasınlar, çapkın yürüyüşlerle nazar-ı dikkati celbetmesinler, çünkü bu tavır erkekleri tahrik eder' ifadeleri yer almıştır” denildi.

Ersoy, “Bir İlkokul müdürünün cinsiyetçi ve gerici ifadeler kullanarak öğretmenlere fetva vermesi, bir kez daha eğitimin parasız, bilimsel, demokratik ve laik bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösterdiğini hatırlatmış” diyerek Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet İpek hakkında Bakanlık tarafından yürütülen bir idari soruşturma olup olmadığını sordu.

İki idarecinin kavgası topuklu yasağına dönüştü

Okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı

ERSOY’UN YANITLANMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Söz konusu olay üzerine öğretmen kökenli olmadığını, bu nedenle hatalar yaptığını söyleyen okul müdürünün, müdür yardımcısından özür dilemesi yeterli midir?

Açıkça ayrımcılık yapan, anayasada yer alan eşitlik ve laiklik ilkelerine aykırı davranan müdür hakkında adli soruşturma başlatılmış mıdır?

Akşemsettin İlkokulu Müdürü’nün imamlıktan geldiği bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa Bakanlığınız müdür atama kriterleri üzerinde yeniden çalışmayı planlamakta mıdır?

Öğretmen kökenli olmayan biri nasıl okul müdürü olabilmektedir? Bir eğitimcinin yönetici seçilirken bilgisi ve deneyimine göre seçilmediğinin göstergesi olan bu olaya ilişkin Bakanlığınızın bir yaptırımı olacak mıdır? Söz konusu kişi müdür olarak kalmaya devam edecek midir?

Okul müdürleri Bakanlığınız tarafından nasıl denetlenmektedir? Sorularını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplanması istemiyle iletmiştir.

(HABER MERKEZİ)