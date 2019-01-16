TBMM'de 4 bin 708 önergenin hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 27. Dönem başından bu yana tüm partilerin verdiği 7 bin 116 soru önergesinden sadece 323’ünün süresi içinde yanıtlandığını aktardı. 4 bin 708 önergenin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 27. Dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; kaç kanun teklifi, kaç soru önergesi ve kaç Meclis Araştırma önergesi verildiğini ve bunlarının kaçının kabul edilip kaçının bakanlar tarafından yanıtlandığını sordu.

Antmen’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 27. Dönem başından bu yana tüm partilerin toplamda 7 bin 116 soru önergesi verdiğini belirterek bunların sadece 323’ünün süresi içinde yanıtlandığını aktardı. Bu 7 bin 116 soru önergesinin 4 bin 708’inin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı.

HANGİ PARTİ KAÇ TANE SORU ÖNERGESİ VERDİ

Yanıta göre, Cumhuriyet Halk Partisi 5 bin 508 önergeyle en çok soru önergesi veren parti grubu olurken; HDP 789, İYİ Parti 623, MHP 166, SP 17, DP 3, TİP 2, ve bağımsız vekiller 8 tane soru önergesi verdi.

323 TANESİ SÜRESİNDE YANITLANDI

Verilen 7 bin 116 soru önergesinin 323 tanesi süresi içinde yanıtlanırken 1834 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı.

"SORULARIMIZI YANITSIZ BIRAKIYORLAR"

Konuyla ilgili konuşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Meclisin halkın iradesinin merkezi olduğunu belirterek halk adına yasama ve denetleme görevlerini yaptıklarını belirtti. Antmen, açıklamasında “Biz halkın parasının nereye harcandığının, ülke topraklarının kimlere satıldığının, fabrikalarımızın hangi yabancı firmalara verildiğinin, demokratik hakkını kullanan yurttaşların akıbetlerinin ne olduğunun, doğamızı kimlerin kirlettiğinin, gençlerimizin neden işsiz bırakıldığının ve kimlerin vergilerinin sıfırlandığının peşindeyiz. Vatandaşlarımızın da bizden beklediği budur. Cumhuriyet Halk Partisi grubu görevini en iyi şekilde yapıyor ama birçok bakan soruları yanıtsız bırakıyor. Açıklamaktan, cevaplamaktan korktukları ne var? Yandaş işadamları mı? Kayrılan ve üst düze memur yapılan aile üyeleri mi? Usulsüz ihaleler mi? Peşkeş çekilen toprağımız ve suyumuz mu? Yoksa saray mı? İktidar halka hesap veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama iktidar halka durmadan hesap soruyorsa orada diktatörlük vardır! Biz gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız, çocuklarımız ve tüm mağdur kesimler için bu soruları soruyoruz ve kanun teklifleri ile Meclis araştırmaları veriyoruz. Ama bunlar AKP’nin oylarıyla durmadan reddediliyor, yanıtsız bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un yanıtladığı önergede yer alan veriler şu şekilde;

MUHALEFETİN HİÇBİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 54 kanun teklifinin 13’ü kanunlaşırken 20’si gündemde 21 tanesi de komisyonda bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisinin 1211 kanun teklifinin 1209 tanesi komisyonda bekletilirken 2 tanesi iade edildi. Halkların Demokratik Partisi’nin 67 kanun teklifinin 16’sı iade edilirken 51’i komisyonda bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 130 kanun teklifinin tamamı komisyonda. İYİ Partinin verdiği 85 kanun teklifinin 1 tanesi iade edilirken 84 tanesi komisyonda. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin ise 1’er kanun teklifi komisyonda. AKP’nin reddettiği kanun teklifleri arasında; Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Hayvanları Koruma Kanunu, Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge, asgari ücretliden vergi alınmaması, Emeklinin 2 bayramda aldıkları kadar maaş ikramiyesi, öğrencilerin ücretsiz ulaşımı, atanamayan öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması gibi teklifler de bulunuyor.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ BEKLETİLİYOR

27. Dönem başından bu yana geçen sürede Mecliste toplamda 828 Araştırma Önergesi verildi. Bu önergelerin 576’sı CHP, 130’u HDP, 74’ü İYİ Parti, 36’sı MHP ve 12’si AKP tarafından verildi. Meclis Araştırmalarının 11’i kabul edilirken 797’si gündemde tutuluyor. Soma faciası, Tren kazaları, FETÖ’nün siyasi yapılanması, Diyarbakır, Suruç, Ankara Katliamları, Asker zehirlenmeleri, Man Adası belgeleri, Torpil skandalları, Çocuk tacizleri, kadına şiddet ve IŞİD’in faaliyetleri ile ilgili Meclis Araştırma önergeleri AKP tarafından reddedilirken Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği hakkında verilen Meclis araştırması bu dönemde kabul edildi. (HABER MERKEZİ)