Adana’daki su baskınları Mecis gündemine taşındı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, aşırı yağış ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle ekili dikili alanları su altında kalan çiftçilerin mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Barut, büyük zarara yol açan felaketle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu, acil çözüm talep etti.

"ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI FAİZSİZ 2 YIL ERTELENSİN"

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Barut, Adana’da günlerdir etkili olan yağışların kent ve kırsal yaşamı ile tarım alanlarını olumsuz etkilediğini hatırlattı. Aralık ve ocak aylarında metrekareye yaklaşık 500 kilogram yağış düştüğünü aktaran Barut, "Bu yağışlar üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin kapaklarının kontrollü açılması nedeniyle ekili dikili alanlar su altında kalmıştır. Taşkın ve yağıştan zarar gören çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına borçlarının faizsiz 2 yıl ertelenmesini istiyoruz. Üreticilerin zararlarının yerinde tespiti için Tarım ve Orman Bakanını Adana’ya davet ediyoruz" dedi.

"TARIM BAKANI OLARAK İLİMİZİ ZİYARET EDECEK MİSİNİZ?"

Büyük zarara yol açan sel, taşkın ve su baskını felaketiyle ilgili Bakan Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi sunan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt istedi:

Adana ilimiz başta olmak üzere Çukurova Bölgesi’nde yaşanan aşırı yağış ve su baskını nedeniyle yaşanan afeti yerinde görmek için Tarım Bakanı olarak ilimizi ziyaret edecek misiniz? Yaşanan afete ilişkin Adana genelinde ve özellikle mağduriyetin yaşandığı Seyhan, Ceyhan, Yüreğir ve Karataş ilçemiz ve köylerine ilişkin bakanlığınızın İl/İlçe müdürlükleri tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Sonuçları nedir? Afetten etkilenen hangi köy/mahallelerde ne kadarlık bir zarar tespiti yapılmıştır? Üreticilerimizin hangi ürünleri zarar görmüş ve maddi kayıpları ne kadar olmuştur? Yaşanan afetten dolayı zarara uğrayan çiftçilerimize, üreticilerimize yönelik bir yardımda bulunacak mısınız? Yaşanan aşırı yağış nedeniyle çiftçilerimizin, üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine, T.C. Ziraat Bankası’na ve diğer özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz en az 2 yıl ertelenmesi için girişimleriniz olacak mı? Zarara uğrayan çiftçilerimizin tarım alanlarını tekrar ekip biçmeleri için ilave düşük faizli kredi yada bir teşvik düzenlemesinde bulunacak mısınız? Bahse konu bölgelerimizi afet bölgesi ilan edecek misiniz? Aşırı yağış nedeniyle büyük zarar gören ve ekonomik sıkıntıları, yoksullukları sebebiyle tarım sigortası yaptırmamış çiftçilerimiz için de bir yardımda bulunacak mısınız? Yoksa bu çiftçilerimizi kaderine mi terk edeceksiniz?

(Adana/EVRENSEL)

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