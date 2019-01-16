16 Ocak 2019 13:50

Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi

7’si gazeteci 8 kişi, paylaştıkları haberle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef göstermekten yargılanıyor.

Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi

Fotoğraf: Pixabay

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    Sosyal medyada paylaştıkları haber linki ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef gösterdikleri gerekçesiyle 7’si gazeteci 8 kişi hakkında açılan davanın duruşmasında mahkeme heyeti, “Çitil’in davaya katılan olarak kabulüne” karar verdi.

    Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA), Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı dönemine ilişkin “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla yayınlandığı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle gazeteciler Ömer Çelik, A.Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ile Selim Gönenç hakkında açılan davanın 2’inci duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    ÇİTİL 40 SAYFALIK DİLEKÇE İLE GAZETECİLERİ SUÇLADI

    Mahkeme heyeti, Musa Çitil’in 40 sayfalık dilekçeyi mahkemeye sunduğunu açıkladı. Sunduğu dilekçesinde, gazetecilerin verdikleri ifadelerinde “Basın özgürlüğü kapsamında haber yaptık” beyanlarında bulunmasına atıfta bulunan Çitil, isminin ve fotoğrafının paylaşılarak kendisinin ve jandarmanın hedef gösterildiğini savundu. Çitil ayrıca gazetecilerin haber paylaşarak, “terör örgütüne propagandası” yaptığını savundu.

    Çitil’in dilekçesinde şikayetçi olduğu gazetecilere dair sunduğu “ek deliller” ise, açılan dava ve ilk duruşmaya dair farklı basın-yayın organlarında çıkan haberler den oluşuyor. Çitil, Mezopotamya Ajansı (MA), Artı Gerçek, Yeni Yaşam gazetesi, Gazete Karınca ve Alman WDR kanalı sitesinde yer alan “Sur haberini paylaşan 7 gazeteci hakim karşısında”, “Musa Çitil şikayetiyle yargılanan gazeteciler suçlamayı reddetti” başlıklı haberleri ek delil olarak mahkemeye sundu.

    ÇİTİL’İN TALEBİ KABUL EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

    Haber linkini paylaştıkları için gazetecilerin “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına, gazeteci A.Vahap Taş ile avukatı Resul Tamur hazır bulundu. Başka bir davadan tutuklu bulunan Özgür Gündem gazetesinin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı. Sancılı, suçlamaları reddederek beraatını istedi.

    İddia makamı, Musa Çitil’in suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya kabulü yönünde görüş bildirirken, Av. Tamur da Musa Çitil’in davaya katılma talebinin reddedilmesini istedi.

    Musa Çitil’in davadan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

    NE OLMUŞTU?

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla Şubat 2016’da KHK ile kapatılan DİHA ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan haberi, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gerekçesiyle 7’si gazeteci 8 kişi hakkında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

    İddianamede ayrıca, DİHA muhabiri Selman Çiçek hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak”  iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların devam ettiği dönemde Sur’da yürütülen operasyonla ilgili haberi paylaşan gazeteciler hakkında hazırlanan iddianamede, haberin yayınlandığı dönemde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı olan ve Temmuz 2016’da İçişleri Bakanlığı kararıyla Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına terfi ettirilen Tuğgeneral Musa Çitil davacı olarak yer almıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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