İsveç’te "Müslümanlar teröristir" diyen kişiye nefret suçu cezası

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm’un Södertälje ilçesinde bir belediye kurumunda ırkçı ve yabancı karşıtı İsveç Demokratları Partisi’ni temsilen yer alan bir kişi, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Müslümanları aşağılayan paylaşımda bulundu.

Tüm Müslümanları “terörist” olmakla suçlayan şahıs, “Çünkü onlar İslam’a tapıyor. Kur’an'ın 164 ayeti tüm Müslümanlara öldürmelerini ve cihadı emrediyor. Tüm Müslümanlar IŞİD’e sempati duyuyor. İslam’ı yasaklamayı istemeyen herkes IŞİD ve Erdoğan’a sempati duyuyor” benzeri ifadeler kullandı.

Södertälje İlk Mahkemesi, şahsa "kışkırtıcılık yapmak" ve "nefret suçundan" para cezası verdi. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs davayı temyiz etti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ

Kendisine yönelik suçlamaları reddeden şahıs, paylaşımının “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesini istedi. Ayrıca yazdıklarının gerçek veya sahte olduğunu ispatlamanın mümkün olmadığını öne sürdü.

Öte yandan 2001 yılında Fransa’nın Lyon kentinde “2 saat süreyle el Kaide tarafından rehin alındığını” da öne sürdü ve bunun hafifletici bir etken olarak kabul edilmesini istedi.

“Neyin yasa dışı olduğunu bilmiyorum, yasalarda Facebook’te nelerin söylenebileceği belirtilmiyor” diyerek kendisini savunan sanık beraatini istedi.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

Polisin mektup yazarak ve telefon ederek kendisini psikolojik olarak taciz ettiğini ileri süren sanık, mahkemeden tazminat talebinde de bulundu.

ÜST MAHKEME, SANIĞI 2 BİN KRONLUK PARA CEZASINA ÇARPTIRDI

Sanığın savunmasını inandırıcı bulmayan Üst Mahkeme sanığı nefret suçundan 2 bin kron para cezasına çarptırdı.

Sanığın belediyedeki görevinden ayrıldığı ancak partisinden istifa etmediği belirtiliyor.

GÖÇMEN KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLEDİĞİ AKTARILDI

Expo dergisinde yer alan bir haberde, söz konusu şahsın göçmen karşıtı eylemleri organize ettiği ve geçtiğimiz yıl Afgan mültecilerin yaptığı gösteriye karşı provakatif bir gösteri örgütlediği bilgisine yer verildi.

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