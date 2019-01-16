Mersin'de heyelanda ev çöktü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir ev sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelanda yıkıldı. Enkaz altında kalarak yaralanan ev sahibi, hastanede tedaviye alındı.

Mersin'de 15 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok evin çatısı uçtu, araçlar cadde ve sokakları dolduran suların içinde kaldı. Merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön Mahallesi'nde ise bir ev, yağışın yumuşattığı toprağın kayması sonucu çöktü. Olayda enkaz altında kalan ev sahibi yaralandı. Belediye ekipleri tarafından enkazdan çıkarılıp hastanede tedaviye alınan ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENTTE HASAR ÇOK

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin 'kabus gibi bir gece' yaşadığını ifade etti. Başkan Kocamaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kabus gibi bir gece geçirdik. Denizde mahsur kalanlar, yıkılan sera ve barakalar, patlayan camlar, denizin kudurması sonucu oluşan dev dalgalarla sahildeki korkulukların ve yapılan düzenlemelerin hasar görmesi, ağaçların devrilmesi, Adnan Menderes Bulvarı'nın deniz taşması sonucu sular altında kalması ile yolun iki taraflı trafiğe kapatılması, ev ve iş yerlerini suların basması ve daha bir sürü hasar ve olumsuz görüntüler. Büyükşehir Belediyesi elemanları sabaha kadar ayakta ve teyakkuzdaydı. Yağmur ve fırtına halen etkisini sürdürüyor. Dileğimiz can kaybının olmaması. Herkese, hepimize geçmiş olsun."

Tüm bu olumsuzlukların içindeki tek tesellimiz ise herhangi bir vatandaşımızın can kaybına uğramaması olurken @mersin_bld olarak şu anki en büyük hedefimiz bu afetin yaralarını en kısa zamanda sarmak, vatandaşlarımızın bu olaydan en az zarar ile ayrılmasını sağlamak olacaktır. https://t.co/EeVywXS9jK — Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) 16 Ocak 2019

(DHA)