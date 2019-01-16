Sarı basın kartı düzenlemesi Meclis gündemine taşındı

Sarı basın kartı yönetmeliğine tepkiler devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat konuyu yazılı bir önergeyle Meclis gündemine taşıdı. Karabat, yazılı soru önergesinde, bu düzenlemenin basın özgürlüğüne bir darbe niteliğinde olduğunu ifade etti.

“Basın özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmaz bir koşulu olduğunu hatırlatan Karabat, demokratik ülkelerin hiçbirinde basın kartı devlet tarafından verilmez. Basın kartı meslek örgütleri ve sendikalarca verilmelidir. Bu demokrasinin gereğidir” dedi.

Karabat, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından, birçok gazetecinin yıllarca bu sektörde çalışarak elde ettikleri basın kartları ne yazık ki keyfi bir şekilde iptal edilmiştir. Yapılan son düzenleme ile artık OHAL ve KHK’lere gerek duyulmaksızın basın kartlarının iptali daha da kolaylaştırılmıştır. Yıllardır cezaevlerinde tutuklu gazeteciler için: ‘Onlar gazeteci değil, terör örgütü üyesi’ tezini savunan iktidar, basın kartlarını iptal ederek bu savını güçlendirme yolunu seçmiştir. Ancak bilinmelidir ki gazetecilik devletin icazetiyle yürütülecek bir meslek değil, etik kurallar ve vicdan üzerine kurulmuş bir meslektir” dedi.

KARABAT: HERHANGİ BİR SENDİKADAN GÖRÜŞ ALDINIZ MI?

Karabat’ın önergesinde yer alan bazı sorular şöyle:

1 - Sarı Basın Kartları Yönetmeliği değiştirilirken herhangi bir meslek birliğinin ya da gazeteci sendikasının görüşü alınmış mıdır?

2- Basın sektöründe örgütlü kimi sivil toplum örgütleri, gazeteciliğin resmi gazete yayıncılığına, gazetecilerin de sarayın memuruna dönüştürülmek istendiğini öne sürmüştür, bu değişikliğin basın özgürlüğünü zedeleyeceği görüşüne katılıyor musunuz?

3- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi saygın meslek örgütleri bu düzenlemeyi eleştirmiş ve antidemokratik olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda eleştiriler doğrultusunda yönetmelikte değişikliğe gidilmesi düşünülmekte midir?

4 - Hükümet’e, “muhalif” gördüğü gazeteci sendikaları ve meslek örgütlerini gerekçe belirtmeksizin “komisyon” dışında bırakabilme yetkisi verilmesini demokratik buluyor musunuz?

(MEDYA SERVİSİ)