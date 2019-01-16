16 Ocak 2019 13:07

Resmin tamamını görmek

Saya Direnişleri Türk, Kürt, Arap işçilerin kaderlerinin nasıl bir olduğunu ve ortak mücadele ettiklerinde nasıl kazandıkları gösterir niteliktedir.

Resmin tamamını görmek

    • Paylaş

    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

    Antep

    Yılbaşında tartışma konusu olan Suriyeli mültecilerin Taksim'de yılbaşı kutlaması ve ardından Antep'te Gazikent Mahallesi'nde Türkler ve Suriyeliler arasında yaşanan bir yaralama olayının ardından Antep'te birçok yerde Suriyelilere yönelik saldırılar gerçekleşti. Bu olaylarla beraber Suriyeli mülteciler konusu yeniden gündeme oturdu. Bu tartışmaların vardığı sonuçlar ve Suriyeli mültecilere yapılan linç girişimi izlenen politikaların yansımaları görmemiz açısından önemli bir yerde duruyor.

    TEPKİLER YANLIŞ TARAFA YÖNLENDİRİLİYOR

    Asıl mevzu oluşan görüntü üzerinden genel bir mülteci düşmanlığı örgütlemek.  Bu konuda önemli olan noktalardan biri de şudur: Taksim'de kutlama yapan ÖSO'ya karşı tepkiler verilirken gene bu cihatçı örgütle beraber “Türkiye’nın sınır güvenliğini sağlama”, “Suriye’de barışı yeniden tahsis etme” adı altında kendi bölgesel çıkarları için işbirliği yapan Türkiye'nin operasyonları ise alkışlandı. Bu durumda ise bir çelişki vardır. Çünkü milyonlarca insanın Suriye’den göç etmesine sebep olan durumlardan birisi de Türkiye’nin ÖSO ile birlikte Suriye’ye girmesi.

    Bir diğer taraftan tepkilerin önemli bir kısmını kimliksel-kültürel farklılıklar üzerinden verilen tepkiler oluşturuyor. “Beyaz yakalı”ların yaşam biçimi üzerinden kendini “mavi yakalılardan” ayırdığı ve bir statüsü olduğu yanılgısı var. Bu yanılgı beyaz yakalı kitlenin kendince çağdaşlığı ve kültürel gelişmişliği temsil ettiğini düşündüğü ve buna göreseküler bir yaşama sahip olduğunu düşünmesi ve bunun yanında, mavi yakalıların ve AKP’ye oy verenlerin ise muhafazakar ve bu seküler yaşam ile bağdaşmayan bir anlayışının olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor.Bir taraftan da sınıfsal olarak bir üst sınıfa atlama niyeti varken diğer yandan de yine patronlar tarafından sömürüldüğünü görmeyip, patronla kendisinin ortak yapabildiği şeyler üzerinden kendisini “orta sınıf” olarak niteleyen bir kitle. Bu kitlenin kafasında oluşturduğu bu “statüseldurum”a göre diğer insanlara yönelik tepkileri de farklılık gösteriyor.  “Kötü özellikleri” olan –Suriyeli mültecilere yönelik verilen tepkilerin önemli bir kısmını oluşturan argümanlardan biri olarak suç oranlarının artışı iddiası- Suriyeli mülteciler ve bu ülkeyi “sömürmeleri”, “eğlenmeleri” verilen tepkilerin “doğal ve haklı” olduğunun dayandığı gerekçeler oluyor. Milliyetçilikten beslenen burjuva düzen partileri de seçim süreçlerinde daha da öne çıkardıkları popülist milliyetçi söylemler ile bu durumu daha da körüklüyor.

    SINIF KARDEŞLİĞİ

    Diğer yandan da özellikle daha da derinleşen ekonomik krizle birlikte işsizliğin artışı, ücretlerin düşüşü, kiraların artışı gibi durumlarla beraber de Suriyeli mültecilere yönelik saldırılar daha artıyor. Suriyeli mülteciler Türkiye'deki sermaye için adeta bir lütuftu. Ucuz iş gücü olarak hem daha ucuza çalışıyor hem de patronların Türkiyeli işçi ve emekçileri daha az ücrete ve esnek çalışma koşullarına razı etmek için kullandıkları bir koz oluyor. Ancak savaştan kaçan ve bir şekilde yaşamak zorunda kalan Antep’teki Suriyeli mültecilerin çalışma koşullarına bakalım:

    *Suriyeli işçilerin  %88’i sigortasız çalışıyor.

    *Çalışan Suriyeli mültecilerin %30’unu çocuk işçiler oluşturuyor.

    *Çalışan Suriyeli mülteciler %67.3’ü 1400 lira ve altındaki maaşa çalışıyor.

    İşçilerin, emekçilerin, gençlerin derinleşen ekonomik krizle birlikte öfkeleri büyüyor. Özellikle Suriyeli mültecilerin gelmesiyle de beraber ücretlerin düşürülmesinin ardından kendi içlerindeki rekabetin de artması bu durumu daha da körüklüyor. Ancak buradaki asıl mesele öfkeyi ne tarafa yönelteceği. Öfkeyi aynı sömürüye maruz kalan mültecilere mi yöneltmek gerekiyor yoksa bu durumu fırsat bilerek Türk, Kürt, Arap demeden hepimizi sömüren sisteme karşı mı?

    Bugün Suriyeli mülteciler “işçi sınıfının ve Türkiye halklarının” bir parçası olmuştur. Bu yüzden Türkiye işçi sınıfının ve gençlerinin kaderleri artık birdir. Bugün tek çıkar yol, Suriyeli mültecilere karşı öfke beslemek değil tam tersine, onlarla beraber ortak bir mücadeleyi yürütmektir. Yakın geçmişimizde ise bunun örnekleri mevcuttur. Geçen sene Adana, Antep ve birçok kentte ortaya çıkan Saya Direnişleri Türk, Kürt, Arap işçilerin kaderlerinin nasıl bir olduğunu ve ortak mücadele ettiklerinde nasıl kazandıkları gösterir niteliktedir. Bugün bizlere düşen görev; Suriyeli mültecilerin gerçek bir mülteci statüsü elde edebilmesi için mücadele etmek, binlerce insanın ölmesine sebep olan milyonlarca insanın ise göç etmek zorunda bırakan savaş politikalarını üreten kapitalist-emperyalist sisteme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı ortak bir şekilde mücadele etmektir.

    Yazıyı İspanyolca bir duvar yazısı ile bitirelim.

    “El quenos roba es de aqui y riconoinmigrante y pobre"

    “Bizi soyanlar göçmen ve fakir değil, buralı ve zengin"

    ÖNCEKİ HABER

    "Avanak Avni" heykelini çalan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve Bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Menbic'de bombalı saldırı: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı
    Menbic'de bombalı saldırı: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı

    IŞİD, Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenledi; 2'si ABD askeri 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 17 Ocak'ta 3. kez greve çıkıyor. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Barış Akademisyeni Dr. M.A’ya, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Erteleme uygulanmadı.

    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak
    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

    Tunus'ta işçi ve emekçiler hükümetin hayata geçirdiği IMF dayatmalarına karşı insanca yaşanacak ücret için yarın ülke çapında genel greve çıkacak.

    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit'e ilişkin hükümet ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmayı reddetmesi AB genelinde endişeye yol açtı.

    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ikramlara milyonlar var!
    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ikramlara milyonlar var!

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi 23 ayda 2 milyon 263 bin TL’lik harcama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesajları aktardı.

    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi
    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

    MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verdi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

    'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'
    'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'

    Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis Fatih Burak Aykul’un serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

    17-25 Aralık çatı davasına ilişkin gerekçeli kararda, "hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu" savunuldu.

    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar
    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar

    Emeklilikte yaşa takılanlar, TBMM’deki oylamada düzenlemenin AKP’lilerin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek
    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek

    11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt davası mahkeme mahkeme dolaştıktan sonra yarın yeniden Kozan’da görülecek.

    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde
    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde

    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağını meclis gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığı hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük vergisini sıfırladı.

    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor
    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor

    Daha önce HDP milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP-İYİ Parti ittifakının Antep adayı oluyor. Celal Doğan iddiaları doğruladı. 

    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)

    Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

    TBMM'de 4 bin 708 önergenin hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı
    TBMM'de 4 bin 708 önergenin hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı

    7 bin 116 soru önergesinden sadece 323’ü süresi içinde yanıtlandığı, 4 bin 708 önergenin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı.

    İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmak istiyor
    İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmak istiyor

    Kocaoğlu: İzmir'de ortaya çıkan tablonun adaylığımla ilgili tarihi sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım.

    Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi
    Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi

    7’si gazeteci 8 kişi, paylaştıkları haberle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef göstermekten yargılanıyor.

    Çocuğun istismarı davasında savcı 16 yıl ceza istemini tekrarladı
    Çocuğun istismarı davasında savcı 16 yıl ceza istemini tekrarladı

    Adana'da apartman görevlisi ailenin çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan apartman yöneticisinin 6'ncı duruşması görüldü.

    "Avanak Avni" heykelini çalan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi
    "Avanak Avni" heykelini çalan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi

    Kadıköy'de Avanak Avni heykelini içinden bir sesin 'Al bunu evine götür' dediğini söyleyerek alan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi.

    Evrensel’e Berat Albayrak'ın şikayetiyle açılan dava ertelendi
    Evrensel’e Berat Albayrak'ın şikayetiyle açılan dava ertelendi

    Evrensel’e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan ceza ve tazminat davasının ilk duruşması görüldü. Dava ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi yurdun dört bir yanında tespit edilen 'hayali seçmen' vakalarını derledik.