16 Ocak 2019 12:21

Bağımsız sinemadan promosyan bilete

Bağımsız ve köklü sinema salonları kapatılıp yerini alışveriş merkezlerindeki promosyonlu, mısırlı biletlerin satıldığı sinema salonları alıyor.

Bağımsız sinemadan promosyan bilete

    • Paylaş

    Hazan İLİK

    Buket DEMİR

    Yıldız Teknik Üniversitesi

    Geçtiğimiz haftalarda Hürriyet Gazetesi’nde çıkan, bizlerin Cinemaximum adıyla bildiği Mars Grup’un kurumsal ilişkiler direktörü ile yapılan röportaj tartışmalara yol açtı. Sinema salonu pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran Mars Grup’a karşı diğer büyük şirketlerin [BKM (Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan), Çamaşırhane Film (Şahan Gökbakar), Fikir Sanat (Cem Yılmaz), Madd Entertainment (Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortak film şirketi)], bilet yapımcıların paylarını doğru biçimde vermediği ve promosyonlarla bilet fiyatlarını da yükselttiği iddiasıyla başlayan kavga bu röportaj ile hararetlendi. Bu yapımcılar da “biz olmazsak nasıl para kazanacaksınız bakalım” edasıyla filmlerini vizyondan çekme eğilimine girdiler. Buradan bakınca yapımcılar haksız görünmüyor olsa da aynı yapımcılar uzun süredir, özellikle bağımsız sinema için büyük bir problem olan dağıtım ve gösterimlerin tekelleşmesi konusunda bugünlere gelene kadar şimdi verdikleri türden bir tepki vermediler.

    Mars Grup’tan Ay Yapım’a kadar sinema alanında büyük kârı elde eden şirketler, filmlerin kaç kopyadan gösterime gireceğinden seyirci profiline kadar sinemanın her alanında söz sahibi durumda. Hangi şirketin daha çok kâr elde edeceği ve sektörde ayakta kalacağı hayati olduğundan sinema da sinema olmaktan çıkarak sadece kâr elde edilebilen salt eğlence sektörüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Vizyona girecek filmler için tek önemli kriter, gişe filmi kalıbına uyması haline gelmiş durumda. Bağımsız ve köklü sinema salonları kapatılıp yerini alışveriş merkezlerindeki promosyonlu, mısırlı biletlerin satıldığı sinema salonları alıyor. Durum böyle iken seyirci profilinin de sinema tekellerinin istediği kıvama gelmesi işten bile değil.

    ÇEŞİTLİ ÜRETİM EŞİTSİZ DAĞITIM

    Sinemaya gitmek isteyen bir kişinin izleyeceği filmi seçme şansı kalmıyor. Bu da “art-house” denilen sanat sinemasının giderek ayrışması, derdi bir şey anlatmak olan filmlerin “festival filmi” diye adlandırılır hale gelmesine ve halkın erişiminden uzaklaştıkça böyle filmlerin tercih edilirliğinin azalmasına, sadece özel olarak sinemayla ilgilen insanların izlediği bir hale gelmesine yol açıyor. Seyir alışkanlıklarını değiştiriyor, toplumun bir sinema kültürü geliştirmesi önüne koca bir set çekiyor.  Sinemada üretim çeşitli olmasına karşın dağıtımdaki eşitsizlik sinemayı tek tipe indirgiyor. Bağımsız film üreticileri bu eşitsizliğe karşı alternatif yollar denese de bu yollar günden güne tıkanıyor. Bağımsız üretici kendini ifade edemez duruma geliyor. Bu tabloya bakınca Cem Yılmaz’ın Mars Grup’a ithafen attığı, epeyce destek gören “Tüm Türkiye’de bilet fiyatlarını 15 lira yapın da görelim” tweeti haklı bir tepkiyi dile getirse de, bugüne kadar neredeydiniz sorusunu da akıllara beraberinde geliyor. Dün hallerinden memnun, yaşananları görmezden gelenler, bugün deniz dalgalandıkça, pastadaki pay daraldıkça kıpırdanmaya ve söylenmeye başladılar bile.

    İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE’DE SİNEMA

    Türkiye’de 2005 yılında izleyici sayısı 27 milyonken, bu sayı 2015 yılında 60 milyona ulaştı. Benzer biçimde 2005 yılında üretilen yerli film sayısı 29 iken, 2015 yılında 136 yerli film üretildi. Fakat olumlu görünen bu tabloda yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. 2015 yılının Aralık ayında 2300 salonun 1700’ünde yalnızca 2 film gösterildi. Aynı dönemde yurt dışından çeşitli ödüllerle dönen, Emin Alper’in Abluka filmi Türkiye’de sadece 25, Tolga Karaçelik’in Sarmaşık filmi ise yalnızca 16 salonda gösterim imkânı buldu. Bu veriler Türkiye sinemasında dağıtım ve gösterimlerdeki tekelleşmenin boyutlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

    Konuya dair daha detaylı bilgi için;

    Şenay Aydemir’in Gazete Duvar’da yayımlanan “Perdede sezon finali: Tekeller kapışıyor” yazısı

    https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/12/28/perdede-sezon-finali-tekeller-kapisiyor-ya-da-hepiniz-oradaydiniz/

    Kapalı Gişe kısa filmi

    https://vimeo.com/161509960

    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

    ÖNCEKİ HABER

    Eğitim yuvası değil kâr yuvası
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve Bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Menbic'de bombalı saldırı: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı
    Menbic'de bombalı saldırı: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı

    IŞİD, Suriye'nin Menbic kentindeki bir lokanta yakınlarında intihar saldırısı düzenledi; 2'si ABD askeri 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 17 Ocak'ta 3. kez greve çıkıyor. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Barış Akademisyeni Dr. M.A’ya, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Erteleme uygulanmadı.

    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak
    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

    Tunus'ta işçi ve emekçiler hükümetin hayata geçirdiği IMF dayatmalarına karşı insanca yaşanacak ücret için yarın ülke çapında genel greve çıkacak.

    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit'e ilişkin hükümet ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmayı reddetmesi AB genelinde endişeye yol açtı.

    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ikramlara milyonlar var!
    ‘Sinyalizasyona gerek yok’ ikramlara milyonlar var!

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi 23 ayda 2 milyon 263 bin TL’lik harcama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar
    Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşen Abdullah Öcalan'ın gönderdiği mesajları aktardı.

    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi
    Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

    MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verdi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı
    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, kar yağışı sonrası buzlanan yolda devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

    'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'
    'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'

    Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis Fatih Burak Aykul’un serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı
    17-25 Aralık çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

    17-25 Aralık çatı davasına ilişkin gerekçeli kararda, "hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu" savunuldu.

    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar
    Emeklilikte yaşa takılanlar: EYT'de verdikleri oya göre oy alacaklar

    Emeklilikte yaşa takılanlar, TBMM’deki oylamada düzenlemenin AKP’lilerin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek
    Aladağ davası yarın yeniden Kozan’da görülecek

    11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt davası mahkeme mahkeme dolaştıktan sonra yarın yeniden Kozan’da görülecek.

    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde
    Öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı Meclis gündeminde

    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağını meclis gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığı hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük vergisini sıfırladı.

    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor
    Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor

    Daha önce HDP milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP-İYİ Parti ittifakının Antep adayı oluyor. Celal Doğan iddiaları doğruladı. 

    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)

    Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

    TBMM'de 4 bin 708 önergenin hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı
    TBMM'de 4 bin 708 önergenin hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı

    7 bin 116 soru önergesinden sadece 323’ü süresi içinde yanıtlandığı, 4 bin 708 önergenin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı.

    İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmak istiyor
    İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmak istiyor

    Kocaoğlu: İzmir'de ortaya çıkan tablonun adaylığımla ilgili tarihi sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım.

    Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi
    Musa Çitil’in gazetecilerin davasına katılma talebi kabul edildi

    7’si gazeteci 8 kişi, paylaştıkları haberle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’i hedef göstermekten yargılanıyor.

    Çocuğun istismarı davasında savcı 16 yıl ceza istemini tekrarladı
    Çocuğun istismarı davasında savcı 16 yıl ceza istemini tekrarladı

    Adana'da apartman görevlisi ailenin çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan apartman yöneticisinin 6'ncı duruşması görüldü.

    "Avanak Avni" heykelini çalan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi
    "Avanak Avni" heykelini çalan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi

    Kadıköy'de Avanak Avni heykelini içinden bir sesin 'Al bunu evine götür' dediğini söyleyerek alan kişinin 10 yıla kadar hapsi istendi.

    Evrensel’e Berat Albayrak'ın şikayetiyle açılan dava ertelendi
    Evrensel’e Berat Albayrak'ın şikayetiyle açılan dava ertelendi

    Evrensel’e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan ceza ve tazminat davasının ilk duruşması görüldü. Dava ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi yurdun dört bir yanında tespit edilen 'hayali seçmen' vakalarını derledik.