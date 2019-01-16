Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 'çocuk oyuncuya şiddet' iddiası

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde çalışan set emekçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı isimli internet sitesine verdiği röportajda çalışma koşullarına dair çeşitli iddialar öne sürdü. Dizinin set ekibinde yer almış ve ismini vermek istemeyen bir set emekçisi, "Çocuk oyuncunun sahnede rol gereği ağlaması diye ayağına defalarca vurulduğuna tanık oldum" ifadesini kullandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda yer alan habere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde çalışmış set emekçileri çalışma koşullarını anlattı. Ödemelerin düzenli olmadığını ve bazen 12 saat yemek yemeden çalışmayı sürdürdüklerini iddia eden set emekçileri, diziye dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"ÇOCUK OYUNCUNUN AYAĞINA VURULDU"

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda yer alan ilgili haberin ekran alıntısı

Söz konusu röportajda konuşan set emekçisi A.'nın iddialarına göre, sette çalışan çocuk oyuncuya ağlaması için fiziksel şiddet uygulandı. Çalışma koşullarını anlatan A. şunları söyledi: "Çocuk oyuncunun sahnede rol gereği ağlasın diye ayağına defalarca vurulduğuna tanık oldum. Bu çocuk sabah bizimle sete gelip bizimle setten gidiyordu. Ortalama 12-13 saat çalışıyordu. Normalde çocukların olduğu sette pedagogların olması gerekir ama yapım buna uymadı. Çalışma koşullarımızla ilgili sendikaya şikayet ettiğimizde de “Zaten diğer setlere göre çalışma saatleriniz az, daha ne istiyorsunuz” gibi şeyler işittik."

"KOŞULLAR SAĞLIKSIZ, ÖDEMELER DÜZENSİZ"

Set emekçisi A. şöyle devam etti: "Sette bir anda o gün kaşelerin yatmayacağı söyleniveriyordu. İnsanlar tüm hesaplarını paranın yatacağı üzerine yaptıkları için hazırlıksız yakalanıyorlar. Kredi çekip paralar yatmaya başlayana kadar kredi ödeyen insanlar var mesela. Kredi ödemeleri aksıyor çalışanların. Benim cebimde akbilim yok, ekip servisinin kalkış yerine nasıl gidebileceğimi bilmiyordum mesela. Ödemeler düzene girdikten sonra da hiç onların söyledikleri gibi olmadı. Ayda hiç 4 kaşe yatmadı. Hep bir kaşeyi içeride bıraktılar."

Set emekçisi A., set çalışanlarının sağlıksız koşullarda çalıştırıldığını belirterek, "İzleyenler görecektir, sahneler ormanlık alanda geçiyor çoğunlukla ve çekim esnasında ısınabilecek hiçbir kaynak yok. Bununla görevlendirilmiş bir ekip yok. Kendi imkanlarımızla odun toplayıp yakıyorduk, gece evimize gittiğimizde üzerimiz başımız is kokuyordu." dedi.

"DİZİYİ YAYINDAN ÖNCE ANKARA İZLİYOR"

Diriliş Ertuğrul dizisinin devlet destekli bir proje olduğunu ifade eden A., sözlerini şöyle sürdürdü: "Akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor, ertesi gün senaryoya revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan sahnelere cümleler ekleniyor. Ertuğrul karakterine söyletiliyordu bu cümleler, gündeme göre durmadan senaryolar değişiyordu. Daha önemlisi, Diriliş Ertuğrul'un kasetlerinin yayından bir gün evvel prodüksiyon aracıyla Ankara'ya gönderildiğini duyduk. Orada izlendikten sonra yayına giriyormuş." (HABER MERKEZİ)