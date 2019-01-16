Sezai Temelli, Öcalan'ın mesajını açıkladı: Sağlığım iyi, başarılar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile gönderdiği mesajı açıkladı. Temelli, Abdullah Öcalan'ın siyasi bir mesaj göndermediğini, sağlığınin iyi olduğu ve önümüzdeki seçimlere dönük başarı dilediğini açıkladı. Temelli, "Arkadaşlara seçim çalışmalarında başarılar dilemiş, sağlığının iyi olduğunu söylemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş yani. Çok kısa sürmüş" diye konuştu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Sezai Temelli, Leyla Güven ve ona destek verenlere dönük "eylemlerine son vermeleri"ne dönük çağrı içeren bir mesaj da göndermediğni bildirdi. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Öcalan'a yönelik tecrite son verilmesi talebiyle 7 Kasım'dan bu yana açlık grevinde bulunuyor.

Temelli, uzun bir süreden sonra Abdullah Öcalan'ın kardeşi ile görüşmesine izin verilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bir kere bir tarafı olumlu, neden çünkü sağlık durumunu öğrenebildik. Bunu bile 2.5 yıldır öğrenemiyorduk. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın sağlığı ne durumdadır, ayakta mıdır, yatıyor mudur, hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçek anlamda bir şey bilmiyoruz. Bununla ilgili olarak olumlu görüyorum."

Ancak görüşmelerin periyodik olarak devam etmesi gerektiğini belirten Temelli, "Hak bir haftada bir diyor. Tamam haftada bir olmuyorsa da ayda bir olsun. Dolayısıyla bir kere aile görüşü acilen artık siyasetten bağımsız düşünülerek önü açılmalı" diye konuştu.

Temelli, Öcalan'ın mahkumluğundan doğan hakları için görüşmelerin şart olduğunu, siyasetten bağımsız olarak ele alınıp avukatları ile görüştürülmesi gerektiğini belirtti.

'ÖCALAN BARIŞ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Temelli açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Siyaseten bu anlamıyla tecridin kırılması Türkiye açısından, konuşmamda da vurguladım bir çok yerde de vurguluyorum demokrasi açısından, barış açısından kritik öneme sahiptir. Bunun başka bir muhatabı yoktur. Kimse de bu konuda muhataplığa soyunmasın. Bunu ne HDP doldurabilir ne de başka bir yer doldurabilir." (HABER MERKEZİ)