16 Ocak 2019 09:22Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 10:06
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: DHA
Sivas'ta bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan Alıcı yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Kayseri kara yolu Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Personelle birlikte 25 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişi yaralandı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri kazaya müdahale etti. Otobüste sıkışan 3 yolcu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Otobüs şoförü Erdoğan Alıcı, kar yağışının olduğu bölgede şiddetli rüzgarla karşılaştıklarını ve rüzgarın etkisiyle otobüsün devrildiğini söyledi. (AA)