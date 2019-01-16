Denizli'de midibüs kaza yaptı: 12 öğrenci yaralandı

Elazığ'da kafe çalışanları: Sigortasız çalışıyoruz ama mecburuz

Elazığ'da kafe çalışanlarıyla konuştuk. Sigortasız, bazen on iki saat bazen de daha fazla çalışıyorlar. Üçü de şikayetçi ve ‘Ama mecburuz' diyor.