16 Ocak 2019 01:25
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 01:38

YSK'nin aday listelerine dair belirlediği usuller yayımlandı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek.

YSK'nin aday listelerine dair belirlediği usuller yayımlandı

YSK logosu

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    YSK'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken usullere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken usullere ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Kararda, siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar vermesi gerektiği belirtildi.

    Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeler ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan bin 240 lira 67 kuruşu mal sandığına yatırdığına dair makbuzla il ve ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.

    Siyasi partilerce verilen seçim çevrelerine ait listelerin, adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ad ve soyadları, öğrenim durumları ve meslekleri gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesinin zorunlu olduğu bildirilen kararda, siyasi parti aday listelerinin her sayfasının parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması, ayrıca imza kaşesi kullanılmaması gerektiği de vurgulandı.

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    ADAY LİSTELERİ 3 MART'TA KESİNLEŞECEK

    Kararda ayrıca, adayın seçilme yeterliliğiyle ilgili sabıka kayıtlarının belirlenmesi durumunda uyulması gereken usuller de yer aldı.

    Adaylıktan istifalara ilişkin sürece de yer verilen kararda, adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerektiği belirtildi.

    Kararda, bu tarihe kadar oluşan eksiklerin giderilmesinin ilgili siyasi partilere bildirileceği, anılan tarihten sonra il/ilçe seçim kurullarına ulaşacak istifalar nedeniyle siyasi partilere eksikliklerin tamamlattırılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmayacağı, bu durumdaki siyasi partilerin eksik liste ile seçime katılacakları kaydedildi.

    Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi partinin, göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceği, eksikliğin tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabilecekleri ifade edilen kararda, seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanamayacağı ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacakları aktarıldı. (AA)

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