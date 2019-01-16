16 Ocak 2019 00:34
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 00:57

İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: AB kontrolden çıkıyor mu?

İngiltere Parlamentosu’nın Brexit anlaşmasını büyük çoğunlukla reddetmesi ne anlama geliyor? AB’yi ve İngiltere'yi ne bekliyor?

İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: AB kontrolden çıkıyor mu?

Fotoğraf: Parliamentary Recording Unit Han / EPA | AA

    • Paylaş

    YÜCEL ÖZDEMİR

    İngiltere Parlamentosu’nın Brexit anlaşmasını büyük çoğunlukla reddetmesi, AB’yi yeni bir belirsizlik sürecine sürükledi. Bütün planlarını 29 Mart’taki boşanma tarihine göre yapan AB, anlaşmanın geçerli olmasında ısrar etmeye niyetli. AP parlamentosu seçimlerinin süreçten etkilenmesi bekleniyor. Tartışmaların öncelikle İngiltere’yi siyasi ve ekonomik krizin içine çekmesi bekleniyor.

    23 Haziran 2016’da İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) konusunda yapılan oylamada halkın yüzde 52’sinin “ayrılma” yönünde verdiği karardan sonra başlayan belirsizlik dönemi yeni bir sürece girdi. AB ile İngiltere arasında yapılan uzun pazarlıklarda varılan anlaşma çerçevesinde İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılması gerekiyor. Ancak, varılan anlaşma İngiltere  parlamentosu tarafından büyük çoğunluk tarafından reddedildi.

    İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi

    İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi

    10 Aralık’ta yapılması planlanan meclisteki oylamayı erteleyerek zaman kazanan Başbakan Theresa May, buna rağmen sonucu değiştiremedi. Muhafazakar Parti parti içindeki bir grubun ve hükümete destek veren Kuzey İrlanda’daki Protestan DUP partisinin anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle oylama 15 Ocak Salı gününe ertelemişti.

    MAY SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ

    Başta Avrupa başkentleri olmak üzere dünyanın gözünü çevrildiği Londra’daki Brexit oylaması Başbakan Theresa May’ın yenilgisiyle sonuçlandı. Oylamaya katılan milletvekillerinden 432’si May’ın anlaşmaya karşı oy verirken, 202 milletvekili ise lehte oy kullandı. Böylece May’ın yenilgisi beklenenden de ağır oldu. Basında yer alan haberlere göre İngiltere’de hükümet 1864 yılından bu yana ilk kez bu denli ağır bir yenilgi almış durumda.

    KUZEY İRLANDA'NIN DURUMU

    AB ile İngiltere arasında yapılan anlaşmada en fazla tartışma konusu olan Kuzey İrlanda’nın durumu idi. Anlaşma, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında mal ve hizmetlerin dolaşımının geçiş sürecinde serbest bırakılmasını ve dolayısıyla gümrük kontrollerinin yapılmamasını öngörüyordu. Brexit yanlısı muhafazakar milletvekilleri ve muhalefet partileri bunun Büyük Britanya’nın bölünmesi anlamına geldiğini belirterek anlaşmaya karşı çıktılar.

    May tepkileri yatıştırmak için Hollanda, Almanya ve Brüksel ekseninde görüşmeler yaptı, ancak AB yeniden görüşmeye yanaşmadı.

    SÜREÇ BUNDAN SONRA NASIL İLERLEYECEK?

    Meclisin anlaşmayı açık bir farkla reddetmesi her şeyden önce Başbakan May’ın uzun bir süre daha başbakanlık koltuğunda oturmasına şans tanınmıyor. İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn, oylamadan sonra May’ı başbakanlıktan düşürmek için güven oylaması talep etti. Ancak, Brexit anlaşmasına karşı çıkan muhafazakar milletvekillerinin ne kadarının İşçi Partisi ile birlikte davranacağı bilinmiyor.

    May’ın güven oylamasını kaybetmesi durumunda erken seçimlerin önü açılacak. Son yıllarda yükseliş içinde olan Corbyn’in başbakanlık koltuğuna oturması güçlü bir olasılık.

    Buna rağmen AB-İngiltere ilişkilerinin kontrolden çıkma olasılığı oldukça yüksek. May’ın AB Anlaşması’nın 50. Maddesi çerçevesinde İngiltere’in AB’den ayrılması için gerekli anlaşmaların sağlanması için zaman istemek için başvuruda bulunacağı en güçlü olasılıklar arasında. Bu da ayrılma sürecinin 2021’e kadar uzayabileceği anlamına geliyor.

    AB ile İngiltere arasında hiç bir anlaşma sağlanmadan 29 Mart’tan itibaren ayrılmaya başlanması durumunda ise hem İngiltere hem de AB ekonomisinin büyük bir sarsıntı geçirme olasılığı var. Özellikle İngiltere’nin yurtdışından alacağı mallar pahalanacak ve yaşam koşulları daha da zorlaşacak. Alman basınında yer alan haberlere göre İngiltere temel tüketim mallarının üçte birisini AB ülkelerinden alıyor.

    Ancak, AB’nin süreci daha fazla uzatma niyetinde olduğu daha önce verilen mesajlarla ortaya konulmuştu. İngiltere içerisinde yükselen ikinci bir referandum çağrılarına ise pek şans tanınmıyor.

    AP PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ TEHLİKEDE?

    Brexit Anlaşması’nın İngiltere Parlamentosu tarafından reddedilmesinin ayrıca önümüzdeki mayıs ayında yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerini de kaosa sürükleyebileceği ifade ediliyor. Seçim süreci İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılacağı üzerinden kuruldu. Bu nedenle yeni parlamentoda İngiliz parlamenterlerin olmaması gerekiyor. Ancak İngiltere’nin resmi olarak AB’den ayrılmaması durumunda AP’ye temsilci göndermesi gerekiyor. Bir çok ülkede partiler AP seçimleri için listelerini hazırlarken, İngiltere sürecin dışında kaldı.

    AB’NİN HEDEFİ: ZAYIFLAYAN BİR İNGİLTERE

    Alman basınında yer alan ilk haberlere göre İngiltere parlamentosunun “anlaşmaya hayır” kararına rağmen anlaşmanın 29 Mart’a kadar uygulanmasında ısrar edileceği ifade ediliyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın sözcüsü, “Bir anlaşma sağlandı ve bu en iyisi. Büyük Britanya’nın kontrollü şekilde AB’den ayrılması tek doğru yoldur” dedi.

    Verilen ilk mesajlara bakılırsa AB, İngiltere karşısında geri adım atmaya niyetli değil. Anlaşmada ısrar edecek ve İngiliz hükümetine ayrılma dayatmaya devam edecek. Bunun İngiltere içinde büyük tartışmalara ve bölünmelere yol açması bekleniyor.

    İki yıldır Brexit yanlıları ve karşıtları şeklindeki bölünme daha da derinleşecek. Keza, AB’de kalmaktan yana olan Kuzey İrlanda ve İskoçya’da da huzursuzlukların artması bekleniyor. Siyasi istikrarsızlık ve merkezi otoritenin sarsmasına yol açacak bu süreçte yeni bağımsızlık referandumlarıyla Büyük Britanya’nın bölünmesi güçlü olasılıklar arasında yer alıyor.

    AB, asıl olarak Almanya-Fransa ekseni, yüzyıllardır kıta Avrupa’sında egemenlik mücadelesi verdikleri İngiltere’nin süreçten zayıflayarak çıkması için elinde geleni yapacak. Ancak buna rağmen, İngiltere ile yakın işbirliği içinde olan tekellerin ve sektörlerin de bu süreçte kaybedenler arasında yer alması bekleniyor.

    İngiltere ise buna karşı AB vatandaşlarının çalışma ve serbest dolaşım hakkını masaya yatırabilir. Başta Polonya olmak üzere bir çok Doğru Avrupa ülkesinden yüzbinlerce AB vatandaşı halen Büyük Britanya’da yaşıyor.

    İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini uzatması, Almanya-Fransa eksenin Avrupa ordusu başta olmak üzere bazı alanlarda atmak istediği adımları yavaşlatabileceği seçenekler arasında.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Suriye'den Erdoğan'ın 'güvenli bölge' açıklamasına yanıt
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Elazığ'da kafe çalışanları: Sigortasız çalışıyoruz ama mecburuz
    Elazığ'da kafe çalışanları: Sigortasız çalışıyoruz ama mecburuz

    Elazığ'da kafe çalışanlarıyla konuştuk. Sigortasız, bazen on iki saat bazen de daha fazla çalışıyorlar. Üçü de şikayetçi ve ‘Ama mecburuz' diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)

    Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

    YSK'nin aday listelerine dair belirlediği usuller yayımlandı
    YSK'nin aday listelerine dair belirlediği usuller yayımlandı

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek.

    İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: AB kontrolden çıkıyor mu?
    İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: AB kontrolden çıkıyor mu?

    İngiltere Parlamentosu’nın Brexit anlaşmasını büyük çoğunlukla reddetmesi ne anlama geliyor? AB’yi ve İngiltere'yi ne bekliyor?

    Suriye'den Erdoğan'ın 'güvenli bölge' açıklamasına yanıt
    Suriye'den Erdoğan'ın 'güvenli bölge' açıklamasına yanıt

    Erdoğan'ın Suriye sınırına güvenli bölge açıklamasına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: Türkiye'nin saldırganlığına karşı ülkeyi savunacağız

    GÜNCELLENDİ
    Nairobi'de otele düzenlenen saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi
    Nairobi'de otele düzenlenen saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi

    Nairobi’de bir otele bombalı saldırı düzenlendi. 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlendi.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi
    İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşması reddedildi

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiltere parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

    Kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü
    Kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü

    İspanya'da, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptalini isteyen aşırı sağ görüşlü Vox Partisi 50'den fazla şehirde protesto edildi.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Tunus’ta işçi ve emekçiler greve hazırlanıyor
    Tunus’ta işçi ve emekçiler greve hazırlanıyor

    Tunus’ta işçi sendikaları ile hükümet arasındaki ücret artışı görüşmeleri sonuçsız kaldı. İşçiler 17 Ocak’ta genel greve çıkacak.

    Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı
    Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı

    Mahkeme, Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini 24 Nisan’a kadar uzattı.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye
    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye

    Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, 1 yıldır tutuklu bulunan Berkay Ustabaş için tahliye kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi
    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için verilen kanun teklifi TBMM’de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli kadını öldürüp evini ateşe veren 1 kişi tutuklandı
    Suriyeli kadını öldürüp evini ateşe veren 1 kişi tutuklandı

    Suriyeli kadını öldürüp, evi ateşe veren kadının erkek kardeşi A.K. tutuklandı, kardeşinin arkadaşı M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı görevine başladı
    Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı görevine başladı

    Yunanistan'da Savunma Bakanlığı görevine getirilen Apostolakis'in Türkiye açıklaması: İki yol var. Çatışma ya da barış ve işbirliği yolu

    GÜNCELLENDİ
    Boluspor-Galatasaray karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
    Boluspor-Galatasaray karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

    Boluspor ile Galatasaray arasında saat 19.50'de oynanması planlanan maç kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı

    KESK üyesi kamu emekçileri, kriz nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı yoksullaşmaya karşı ek zam talebiyle pek çok ilde eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın ABD'nin Suriye'den çekilişi ve ikili konuları görüşmek üzere 23 Ocak'ta Moskova'ya gideceğini açıkladı.

    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti
    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti

    YSK, YSK üyelerinin görev süresinin uzatılmasına yapılan itirazı reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak

    YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversite yerleşkelerin girişlerindeki güvenlik tedbirlerini artırma kararı alındı.

    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı
    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

    Samsun'da evli olduğu kadına fiziksel şiddet uygulayıp ağır yaralayan erkek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı
    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı

    Ziraat Bankasının kredi kartı borcunu için getirdiği yapılandırma imkânı yeni iletilen yönerge ile gelecekteki taksitleri kapsar hale getirildi.

    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi
    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi

    Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri izinsiz çekildi. Okul müdürü tarafından ailelere gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın
    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın

    Aliağa’da yüzde 4 ücret artışıyla kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle toplanan imzalar bakanlığa gönderdi.