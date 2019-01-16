Suriye'den Erdoğan'ın 'güvenli bölge' açıklamasına yanıt

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgeye dair açıklamalarına yanıt verdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin saldırganlığına karşı ülkeyi tüm olanaklarla savunacağız" dedi.

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde 30 km güvenli bölgenin oluşturulması gerektiği sözlerini değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu sözler, Türkiye'nin Astana görüşmelerinde teröristlere hamilik ettiğini ve sadece işgal ve saldırganlık dilinde konuşabildiğini gösteriyor" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve destek ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türkiye'nin saldırganlığına karşı ülkeyi tüm olanaklarla savunacağız" dediği belirtildi.

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ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" sözlerinin ardından yaptıkları telefon görüşmesine dair açıklama yapmış, Trump'ın 'güvenli bölge' sınırı 20 mil olarak belirttiğini söylemişti. "Bu da, 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge demek" ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede yapılaşmaya ilişkin, "Özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Ve bu göçü de engeller" demişti. (HABER MERKEZİ)