Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı

Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya’nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 20 askerin tutukluluk süresi 24 Nisan’a kadar uzatıldı.

Moskova’da Lefortovskiy Mahkemesi’nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada askerler 3 ayrı salonda 4’erli gruplar halinde yargılandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) mahkemeye başvurusu üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmalara basın sadece kararın açıklanması sırasında alındı.

Duruşmayı izlemek üzere Ukrayna askerlerinin yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Akşam geç saatlere kadar süren duruşmalar sonunda mahkeme 24 Ukraynalı deniz askerinden 20’sinin tutukluluk süresinin 24 Nisan’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Kalan 4 askerin ise yargılanmasına 16 Ocak’ta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle silahlı müdahalede bulunmuş, iki ülke arasındaki kriz iyice tırmanmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.

Kırım’da Mahkeme Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova’daki cezaevine gönderilmişti.

Ukrayna Parlamentosu da ülkenin Rusya sınırına yakın olan veya savunma açısından hassas konumda bulunan on ilinde, bir ay süre, sıkıyönetim ilan etmişti. (DIŞ HABERLER)